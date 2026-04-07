Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından X (Twitter), 7 Nisan 2026 sabahına teknik sorunlarla başladı; dünya genelinde binlerce kullanıcı erişim ve akış yenileme problemleri yaşadı. Peki, X çöktü mü? 7 Nisan 2026 X Twitter neden açılmıyor?

X (TWITTER) ÇÖKTÜ MÜ?

7 Nisan Perşembe günü, küresel raporlamalara göre Twitter’da kesinti sorunu yaşandığı görülüyor.

KULLANICILAR HANGİ SORUNLARI YAŞIYOR?

Kullanıcı bildirimleri ve kesinti takip sitelerine göre, platformda üç temel sorun öne çıkıyor. Bunların başında, ana sayfa, bildirimler ve sekmelerin yüklenmemesi ya da eski içeriklerin görünmesiyle ortaya çıkan akış yenileme hatası geliyor.

Bunun yanı sıra, görsel, video ve GIF gibi medya içeriklerinin ya hiç yüklenmemesi ya da çok geç açılması da yaşanan başlıca problemler arasında yer alıyor.