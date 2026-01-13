X çöktü mü? 13 Ocak 2026 X (Twitter)'e neden girilemiyor?

X (Twitter) erişim sorunu gündemdeki yerini aldı. Elon Musk’ın platformu X’e birçok kullanıcı erişemiyor. Google’da pek çok kişi erişim sorunuyla ilgili “Twitter çöktü mü?” diye arama yapıyor. Peki, X çöktü mü? X (Twitter)'e neden girilemiyor?

X ÇÖKTÜ MÜ?

Şu an için bazı kullanıcılar X platformuna giriş sağlayamıyor. Hem dünyada hem de ülkemizde bazı kullanıcılar Twitter hesaplarına giriş yapamıyor. Kullanıcı raporları X (Twitter) şirketinde problemlerin olduğuna işaret ediyor.

X ERİŞİM SORUNU NEDEN KAYNAKLANIYOR?

Konuyla ilgili X yönetiminden veya Elon Musk cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, “Sosyal medya platformu X’te yaşanan erişim sorunu küresel düzeyde. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Operasyon Merkezimiz süreci dikkatlice izliyor.” şeklinde konuştu.