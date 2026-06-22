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X (Twitter) çöktü mü? 22 Haziran Twitter neden açılmıyor?

X (Twitter) çöktü mü? 22 Haziran Twitter neden açılmıyor?

22.06.2026 17:10:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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X (Twitter) çöktü mü? 22 Haziran Twitter neden açılmıyor?

Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter), bugün kullanıcıların yaşadığı bölgesel yavaşlamalar ve bağlantı hataları nedeniyle yeniden gündem oldu. Peki, X (Twitter) çöktü mü? 22 Haziran Twitter neden açılmıyor?
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Bugün sosyal medya platformu X'te (Twitter) erişim sorunları yaşandığına dair çok sayıda kullanıcı bildirimi geldi. X'te gönderilerin yüklenmemesi, akışın yenilenememesi ve uygulamaya giriş sırasında yaşanan problemler kullanıcılar tarafından paylaşıldı. Peki, X (Twitter) çöktü mü? 22 Haziran Twitter neden açılmıyor?

X'TE (TWİTTER) ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

22 Haziran Pazartesi günü saat 17:00 itibarıyla X (Twitter) platformunda erişim sorunu yaşanıyor. Problemin kaynağı ve neden yaşandığı ile ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kullanıcılar da Downdetector sitesi üzerinden platformda sorun yaşadığını bildirdi.

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