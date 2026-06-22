Bugün sosyal medya platformu X'te (Twitter) erişim sorunları yaşandığına dair çok sayıda kullanıcı bildirimi geldi. X'te gönderilerin yüklenmemesi, akışın yenilenememesi ve uygulamaya giriş sırasında yaşanan problemler kullanıcılar tarafından paylaşıldı. Peki, X (Twitter) çöktü mü? 22 Haziran Twitter neden açılmıyor?

X'TE (TWİTTER) ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

22 Haziran Pazartesi günü saat 17:00 itibarıyla X (Twitter) platformunda erişim sorunu yaşanıyor. Problemin kaynağı ve neden yaşandığı ile ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kullanıcılar da Downdetector sitesi üzerinden platformda sorun yaşadığını bildirdi.