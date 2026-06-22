Son Dakika... X'te erişim sorunu: Şikayetler 15 dakikada zirve yaptı

Milyonlarca kişinin aktif olarak kullandığı sosyal medya platformu X'te (Twitter) anlık bir erişim problemi yaşanıyor. Platforma girmek veya akışı yenilemek isteyen pek çok kullanıcı bağlantı sorunlarıyla karşılaşıyor.

Kullanıcıların anlık servis arızalarını bildirdiği platform olan Downdetector'un verileri de bu yaygın kesintiyi doğruluyor. Paylaşılan anlık grafiklere göre, X platformuna yönelik hata bildirimlerinde bugün saat 16.29 itibarıyla ani ve dikey bir yükseliş başladı.

ŞİKAYETLER 15 DAKİKADA ZİRVE YAPTI

Grafiğe yansıyan verilere göre; erişim sorununa dair şikayetler çok kısa bir süre içinde hızla artarak saat 16.44 sularında zirveye ulaştı. Saat 16.59 itibarıyla hata bildirimlerinin yüksek seviyelerde seyretmeye devam ettiği raporlandı.

Erişim engelinin sunucu kaynaklı küresel bir çökme olup olmadığı henüz bilinmiyor. X yönetiminden veya platformun sahibi Elon Musk'tan yaşanan bu anlık kesintiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.