Yayınlanma: 29.08.2024 - 23:05

Güncelleme: 29.08.2024 - 23:05

Sosyal medyada bazı kullanıcılar X yani eski adıyla Twitter'a erişim problemi yaşıyor. Peki, X (Twitter) çöktü mü? X (Twitter) neden açılmıyor?

X (TWITTER) NEDEN AÇILMIYOR?

Sosyal medya platformu X'de bağlantılar, resimler ve üçüncü parti uygulamalara erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar uygulamaya girince "gönderi yüklemedi" hatası ile karşılaşıyor.

X Destek hesabından konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Sorunun global mi yoksa yerel mi olduğu bilinmiyor.

Platformlara erişim problemlerini anlık olaran aktaran DownDetector'de de konuya dair veriler henüz güncel değil.