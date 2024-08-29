X (Twitter) çöktü mü? X (Twitter) neden açılmıyor?

Twitter'da yaşanan erişim sorunları kullanıcıları endişelendirdi. 'Twitter çöktü mü?' sorusu gündem oldu. Peki, X (Twitter) çöktü mü? X (Twitter) neden açılmıyor?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.08.2024 - 23:05
X (Twitter) çöktü mü? X (Twitter) neden açılmıyor?
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Sosyal medyada bazı kullanıcılar X yani eski adıyla Twitter'a erişim problemi yaşıyor. Peki, X (Twitter) çöktü mü? X (Twitter) neden açılmıyor?

X (TWITTER) NEDEN AÇILMIYOR?

Sosyal medya platformu X'de bağlantılar, resimler ve üçüncü parti uygulamalara erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar uygulamaya girince "gönderi yüklemedi" hatası ile karşılaşıyor.

X Destek hesabından konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Sorunun global mi yoksa yerel mi olduğu bilinmiyor.

Platformlara erişim problemlerini anlık olaran aktaran DownDetector'de de konuya dair veriler henüz güncel değil.


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