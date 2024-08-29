X (Twitter) çöktü mü? X (Twitter) neden açılmıyor?
Twitter'da yaşanan erişim sorunları kullanıcıları endişelendirdi. 'Twitter çöktü mü?' sorusu gündem oldu. Peki, X (Twitter) çöktü mü? X (Twitter) neden açılmıyor?
Sosyal medyada bazı kullanıcılar X yani eski adıyla Twitter'a erişim problemi yaşıyor. Peki, X (Twitter) çöktü mü? X (Twitter) neden açılmıyor?
X (TWITTER) NEDEN AÇILMIYOR?
Sosyal medya platformu X'de bağlantılar, resimler ve üçüncü parti uygulamalara erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar uygulamaya girince "gönderi yüklemedi" hatası ile karşılaşıyor.
X Destek hesabından konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Sorunun global mi yoksa yerel mi olduğu bilinmiyor.
Platformlara erişim problemlerini anlık olaran aktaran DownDetector'de de konuya dair veriler henüz güncel değil.
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