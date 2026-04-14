Elon Musk’ın uzun süredir dile getirdiği “her şeyin uygulaması” hedefinde yeni bir adım atılıyor. X platformunun bağımsız mesajlaşma servisi XChat, 17 Nisan itibarıyla Apple App Store üzerinden kullanıcılara sunulacak. Peki, XChat nedir? XChat ne zaman çıkıyor? Elon Musk’ın XChat uygulaması özellikleri neler?

XCHAT NEDİR?

XChat, Elon Musk’ın sahibi olduğu X (eski adıyla Twitter) platformu tarafından geliştirilen, ancak ana uygulamadan bağımsız çalışan yeni nesil bir mesajlaşma uygulamasıdır.

Kullanıcılara sosyal medya akışından ayrı, daha sade ve hızlı bir iletişim deneyimi sunmayı hedefleyen XChat, mevcut X kullanıcı altyapısını kullanarak doğrudan mesajlaşmayı daha işlevsel hale getirir.

XCHAT NE ZAMAN ÇIKIYOR?

XChat’in iOS sürümünün 17 Nisan 2026 tarihinde App Store üzerinden kullanıma sunulması bekleniyor.

Android kullanıcıları için ise henüz resmi bir çıkış tarihi açıklanmış değil.

XCHAT ÖZELLİKLERİ NELER?

XChat, mesajlaşma deneyimini yeniden tanımlayan birçok yenilikçi özellik sunuyor. İşte öne çıkan özellikler:

Bağımsız Yapı: Sosyal medya akışından tamamen ayrı bir mesajlaşma deneyimi sunar.

Telefon Numarası Gerekmez: X hesabı ile giriş yapılabilir, numara paylaşma zorunluluğu yoktur.

Uçtan Uca Şifreleme (E2EE): Mesajlar ve aramalar yüksek güvenlik ile korunur.

Gizlilik Araçları: Ekran görüntüsü engelleme, kaybolan mesajlar ve mesaj düzenleme özellikleri bulunur.

Geniş Grup Sohbetleri: 481 kişiye kadar grup sohbeti desteği sunar.

Reklamsız Deneyim: Kullanıcılar uygulama içinde reklam görmez.