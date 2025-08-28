Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yaban hayatının en iyi fotoğrafları
Yaban hayatının en iyi fotoğrafları

28.08.2025 12:29:00
BBC Türkçe
Yaban hayatının en iyi fotoğrafları

Makro yaban hayatı fotoğrafçısı Bidyut Kalita tarafından çekilen fotoğraf, bu yılki Yılın Yaban Hayatı Fotoğrafçısı yarışmasında yüksek övgüye layık görülen fotoğraflar arasında yer aldı. Kazanan fotoğraflar 14 Ekim'de açıklanacak ve ardından Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi'nde dünyanın dört bir yanından 100 çarpıcı fotoğrafın yer alacağı bir sergi düzenlenecek.

Yaban hayatının en iyi fotoğrafları

Başlık: Ev Gibisi Yok

Fotoğrafçı: Emmanuel Tardy (Fransa)

Konum: El Tanque, San Carlos, Alajuela, Kosta Rika

Fotoğrafçı Emmanuel Tardy, bir yoldan geçtikten sonra dikenli tel direğe tutunan kahverengi boğazlı üç parmaklı bir tembel hayvanı görüntüledi.

Ağaç kaybı nedeniyle yaşam alanları parçalandıkça, tembel hayvanlar bir sonraki ağaca ulaşmak için daha fazla yer geçişi yapmak zorunda kalıyor ve bu da onları savunmasız bırakıyor.

Yaban hayatının en iyi fotoğrafları

Başlık: Buz Kenarı Yolculuğu

Fotoğrafçı: Bertie Gregory (İngiltere)

Yer: Ekström Buz Sahanlığı, Atka Körfezi, Antarktika

Gregory, bir buz sahanlığının kenarında sallanan bir grup yavru imparator pengueni yakaladı.

İki ay boyunca koloniyi gözlemledikten sonra, çoğu yavrunun denize güvenli bir şekilde inmek için doğal buz rampalarını kullandığını gördü - ancak bu grup daha kolay olan iniş yolunu kaçırmıştı.

Kendi başlarının çaresine bakmak zorunda bırakılan imparator penguen yavruları, sonunda ilk beslenme denemeleri için buzlu okyanusa atlamak zorundadır.

Bilim insanları, deniz buzundaki azalmanın penguenleri buz sahanlıklarında üremeye zorlayarak bu tür sıçramaları daha yaygın bir hale getirebileceğine inanıyor.

Yaban hayatının en iyi fotoğrafları

Başlık: Slime Aile Portresi

Fotoğrafçı: Kutub Uddin (Bangladeş/İngiltere)

Yer: Slindon Ormanı, Batı Sussex, İngiltere, Birleşik Krallık

Uddin, ormanda devrilmiş bir kütüğün üzerine dizilmiş bir grup balçık küfü keşfetti.

Sahneyi, küçük sarı bir böcek yumurtasıyla tamamlanmış "tuhaf bir aile portresi" olarak tanımladı.

Bir balçık küfü, bağımsız olarak yaşayan ancak yiyecek bulmak ve üremek için tek bir varlık olarak işlev görmek üzere bir araya gelebilen hareketli, tek hücreli, amip benzeri organizmalardan oluşuyor.

Yaban hayatının en iyi fotoğrafları

Başlık: Sürünün İçinde

Fotoğrafçı: Amit Eshel (İsrail)

Yer: Ellesmere Adası, Nunavut, Kanada

-35 derecede meraklı bir kutup kurdu sürüsüyle göz göze gelen Eshel, bu zor yaratıkları fotoğraflama hayalini gerçekleştirdi.

Kurtlar o kadar yaklaşmıştı ki nefeslerinin kokusunu alabiliyordu.

Sadece Kanada'nın kuzeyinde ve Grönland'ın kuzeyinde bulunan kutup kurtları, çok az maruz kaldıkları için insanlara karşı meraklıdır.

Yaban hayatının en iyi fotoğrafları

Başlık: Çiftleşme Çağrısı

Fotoğrafçı: Jamie Smart (İngiltere)

Yer: Bradgate Park, Leicestershire, İngiltere

Bradgate Park'ta sonbaharda kızışan bir kızıl geyik, Smart tarafından güvenli bir mesafeden görüntülendi.

Manzarayı açık tutmak için yukarı doğru uzanarak uzun otlardan kaçındı.

Artık tamamen sertleşmiş olan geyik boynuzları her ilkbaharda yeniden büyür ve diş adı verilen yeni noktalar geliştikçe her yıl daha etkileyici hale gelir.

Yaban hayatının en iyi fotoğrafları

Başlık: Kamçatka'nın Özü

Fotoğrafçı: Kesshav Vikram (Hindistan)

Yer: Kurile Gölü, Kamçatka Krayı, Rusya

Günler süren sabırlı bir çalışmanın ardından Vikram, bulutların arasından görünen Iliinsky yanardağı ile Kurile Gölü kıyısında yürüyen bir boz ayıyı yakaladı.

Ayılar genellikle yalnız yaşarken, bu ayı diğerleriyle birlikte yumurtlamak için Pasifik'ten nehrin yukarısına göç eden somon balıklarının bolluğuyla ziyafet çekmeye gidiyordu.

Yaban hayatının en iyi fotoğrafları

Başlık: İki Çakalın Hikayesi

Fotoğrafçı: Parham Pourahmad (ABD)

Yer: Bernal Heights Parkı, San Francisco, Kaliforniya, ABD

Sabah ışığını yakalayan Pourahmad, erkek çakalın kehribar rengi gözünü dişinin siyah uçlu kuyruğunun kıvrımı içinde çerçeveledi.

Bu çifti birkaç saat boyunca kayalık yamaçlarda takip etti ve erkek dişiye sokulmak için durakladığında atışını yaptı.

Çakallar son derece uyumludur ve bir zamanlar ortadan kayboldukları San Francisco'da kendilerini yeniden kurmaya başlamışlardır.

Yaban hayatının en iyi fotoğrafları

Başlık: Pembe Poz

Fotoğrafçı: Leana Kuster (İsviçre)

Konum: Pont de Gau, Camargue, Fransa

Leana Kuster, uzun bacaklarından biriyle başını kaşıyan büyük bir flamingoyu gösteriyor.

Tatildeyken, yumuşakçalar ve kabuklular için filtre-besleme yaparak sığ, tuzlu sulak alanlarda zarif bir şekilde hareket ederken yiyecek arama davranışları onu büyüledi.

Flamingolar, ince, tarak benzeri plakalarla kaplı benzersiz bir şekilde uyarlanmış gagalarından su pompalamak için dillerini kullanırlar.

Büyük flamingonun pembe rengi, yosunlarda ve karides gibi omurgasızlarda bulunan pigmentler olan karotenoidler bakımından zengin bir diyetten kaynaklanıyor.

Yaban hayatının en iyi fotoğrafları

Başlık: Ölümcül Dersler

Fotoğrafçı: Marina Cano (İspanya)

Yer: Samburu Ulusal Parkı, Samburu İlçesi, Kenya

Kenya'nın Samburu Ulusal Parkı'nda Marina Cano, anneleri yakından izlerken genç çitaların Günther'in dikdiki (bir antilop türü) üzerinde avlanma alıştırması yapmasına tanık oldu.

Çita yavruları iki ay boyunca saklanır ve ancak yaklaşık bir yaşına geldiklerinde avlanma ve öldürme becerilerini öğrenmek için avlara katılırlar.

Yaban hayatının en iyi fotoğrafları

Başlık: Zehirli Uç

Fotoğrafçı: Lakshitha Karunarathna (Sri Lanka)

Konum: Ampara, Doğu Eyaleti, Sri Lanka

Sri Lanka'da Lakshitha Karunarathna, yalnız bir Asya filinin bir atık sahasında gezindiğini belgeledi.

Son üç yıldır, insanların bölgedeki filler üzerindeki etkilerini inceliyor.

Ampara'daki çöp depolama alanı on yıldan uzun bir süre önce, yaklaşık 300 file ev sahipliği yapan koruma altındaki bir yaban hayatı bölgesinin yakınında oluşturuldu.

Yetkililer, yiyecek artıklarıyla birlikte plastik tükettiklerini ve bunun da onları yavaş yavaş öldürdüğünü söylüyor.

Yaban hayatının en iyi fotoğrafları

Başlık: Uyandırma Çağrısı

Fotoğrafçı: Gabriella Comi (İtalya)

Yer: Serengeti Ulusal Parkı, Tanzanya

Gabriella Comi ve rehberi David, kavurucu öğle güneşi altında Serengeti Ulusal Parkı'nda uyuklayan iki aslana doğru ilerleyen bir kobra gördü.

En büyük aslan sürünen tehditle yüzleşmek için başını kaldırdı.

Büyük bir Pasifik deniz ısırganı sürüsü su altında yüzüyor. Yarı saydam çanları kehribar tonlarında parlıyor ve uzun, sarkık dokunaçları yeşil suda dönüyor.

Yaban hayatının en iyi fotoğrafları

Başlık: Doğa Alanını Geri Kazanıyor

Fotoğrafçı: Sitaram Raul (Hindistan)

Konum: Banda, Maharashtra, Hindistan

Raul, zifiri karanlıkta, tarihi bir harabeden çıkan meyve yarasalarının arasında durdu ve anı yakalamak için odak ve flaş kullandı.

Yarasalar onun ve kamerasının üzerine üşüşürken "rastgele yaptıkları kakalara" da maruz kaldı.

Güney Asya'da, eski dünya meyve yarasaları genellikle terk edilmiş binalarda tünerler.

Yaban hayatının en iyi fotoğrafları

Başlık: Kırılgan Yaşam Nehri

Fotoğrafçı: Isaac Szabo (ABD)

Yer: Columbia County, Florida, ABD

Kristal berraklığında bir Florida nehrinde yürüyen Szabo, çiftleşme mevsiminde birkaç erkekle birlikte bir dişi uzun burunlu sazan balığını fotoğrafladı.

Szabo'ya göre olay yerine sürüklenen bir kaplumbağa "pastanın üzerindeki krema" idi.

Bu nehir, olağanüstü berraklığıyla bilinen tatlı su kaynaklarından beslenen 1.000'den fazla su yolundan biridir.

Bu kaynakları besleyen yeraltı su kaynaklarının korunması, sadece denizayıları gibi ikonik yaban hayatı için değil, aynı zamanda Florida nüfusunun neredeyse yarısına içme suyu sağlamak için de gereklidir.

Yaban hayatının en iyi fotoğrafları

Başlık: Altın Bulutları

Fotoğrafçı: Jassen Todorov (ABD)

Konum: San Francisco Körfezi, Kaliforniya, ABD

Todorov, San Francisco'ya uçarken geniş tuz havuzlarına yansıyan bulutları yakaladı.

Yaklaşık 5.000 hektarlık bir alanı kaplayan göletler sürekli değişen renkler sergiliyor ve bu manzaradan hiç bıkmadığını söylüyor.

San Francisco Körfezi'ndeki tuz toplama işlemi 1800'lerde sanayileşmişti ancak şimdi körfezdeki tuz havuzları, gelgit bataklıklarını ve yaban hayatını geri getiren büyük bir restorasyon projesinin parçası.

