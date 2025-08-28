Yaban hayatının en iyi fotoğrafları

Ağaç kaybı nedeniyle yaşam alanları parçalandıkça, tembel hayvanlar bir sonraki ağaca ulaşmak için daha fazla yer geçişi yapmak zorunda kalıyor ve bu da onları savunmasız bırakıyor.

Fotoğrafçı Emmanuel Tardy, bir yoldan geçtikten sonra dikenli tel direğe tutunan kahverengi boğazlı üç parmaklı bir tembel hayvanı görüntüledi.

Başlık: Buz Kenarı Yolculuğu

Fotoğrafçı: Bertie Gregory (İngiltere)

Yer: Ekström Buz Sahanlığı, Atka Körfezi, Antarktika

Gregory, bir buz sahanlığının kenarında sallanan bir grup yavru imparator pengueni yakaladı.

İki ay boyunca koloniyi gözlemledikten sonra, çoğu yavrunun denize güvenli bir şekilde inmek için doğal buz rampalarını kullandığını gördü - ancak bu grup daha kolay olan iniş yolunu kaçırmıştı.

Kendi başlarının çaresine bakmak zorunda bırakılan imparator penguen yavruları, sonunda ilk beslenme denemeleri için buzlu okyanusa atlamak zorundadır.

Bilim insanları, deniz buzundaki azalmanın penguenleri buz sahanlıklarında üremeye zorlayarak bu tür sıçramaları daha yaygın bir hale getirebileceğine inanıyor.