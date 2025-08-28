Yaban hayatının en iyi fotoğrafları

Başlık: Ev Gibisi Yok
Fotoğrafçı: Emmanuel Tardy (Fransa)
Konum: El Tanque, San Carlos, Alajuela, Kosta Rika
Fotoğrafçı Emmanuel Tardy, bir yoldan geçtikten sonra dikenli tel direğe tutunan kahverengi boğazlı üç parmaklı bir tembel hayvanı görüntüledi.
Ağaç kaybı nedeniyle yaşam alanları parçalandıkça, tembel hayvanlar bir sonraki ağaca ulaşmak için daha fazla yer geçişi yapmak zorunda kalıyor ve bu da onları savunmasız bırakıyor.
Başlık: Buz Kenarı Yolculuğu
Fotoğrafçı: Bertie Gregory (İngiltere)
Yer: Ekström Buz Sahanlığı, Atka Körfezi, Antarktika
Gregory, bir buz sahanlığının kenarında sallanan bir grup yavru imparator pengueni yakaladı.
İki ay boyunca koloniyi gözlemledikten sonra, çoğu yavrunun denize güvenli bir şekilde inmek için doğal buz rampalarını kullandığını gördü - ancak bu grup daha kolay olan iniş yolunu kaçırmıştı.
Kendi başlarının çaresine bakmak zorunda bırakılan imparator penguen yavruları, sonunda ilk beslenme denemeleri için buzlu okyanusa atlamak zorundadır.
Bilim insanları, deniz buzundaki azalmanın penguenleri buz sahanlıklarında üremeye zorlayarak bu tür sıçramaları daha yaygın bir hale getirebileceğine inanıyor.
Başlık: Slime Aile Portresi
Fotoğrafçı: Kutub Uddin (Bangladeş/İngiltere)
Yer: Slindon Ormanı, Batı Sussex, İngiltere, Birleşik Krallık
Uddin, ormanda devrilmiş bir kütüğün üzerine dizilmiş bir grup balçık küfü keşfetti.
Sahneyi, küçük sarı bir böcek yumurtasıyla tamamlanmış "tuhaf bir aile portresi" olarak tanımladı.
Bir balçık küfü, bağımsız olarak yaşayan ancak yiyecek bulmak ve üremek için tek bir varlık olarak işlev görmek üzere bir araya gelebilen hareketli, tek hücreli, amip benzeri organizmalardan oluşuyor.
Başlık: Sürünün İçinde
Fotoğrafçı: Amit Eshel (İsrail)
Yer: Ellesmere Adası, Nunavut, Kanada
-35 derecede meraklı bir kutup kurdu sürüsüyle göz göze gelen Eshel, bu zor yaratıkları fotoğraflama hayalini gerçekleştirdi.
Kurtlar o kadar yaklaşmıştı ki nefeslerinin kokusunu alabiliyordu.
Sadece Kanada'nın kuzeyinde ve Grönland'ın kuzeyinde bulunan kutup kurtları, çok az maruz kaldıkları için insanlara karşı meraklıdır.
Başlık: Çiftleşme Çağrısı
Fotoğrafçı: Jamie Smart (İngiltere)
Yer: Bradgate Park, Leicestershire, İngiltere
Bradgate Park'ta sonbaharda kızışan bir kızıl geyik, Smart tarafından güvenli bir mesafeden görüntülendi.
Manzarayı açık tutmak için yukarı doğru uzanarak uzun otlardan kaçındı.
Artık tamamen sertleşmiş olan geyik boynuzları her ilkbaharda yeniden büyür ve diş adı verilen yeni noktalar geliştikçe her yıl daha etkileyici hale gelir.
Başlık: Kamçatka'nın Özü
Fotoğrafçı: Kesshav Vikram (Hindistan)
Yer: Kurile Gölü, Kamçatka Krayı, Rusya
Günler süren sabırlı bir çalışmanın ardından Vikram, bulutların arasından görünen Iliinsky yanardağı ile Kurile Gölü kıyısında yürüyen bir boz ayıyı yakaladı.
Ayılar genellikle yalnız yaşarken, bu ayı diğerleriyle birlikte yumurtlamak için Pasifik'ten nehrin yukarısına göç eden somon balıklarının bolluğuyla ziyafet çekmeye gidiyordu.
Başlık: İki Çakalın Hikayesi
Fotoğrafçı: Parham Pourahmad (ABD)
Yer: Bernal Heights Parkı, San Francisco, Kaliforniya, ABD
Sabah ışığını yakalayan Pourahmad, erkek çakalın kehribar rengi gözünü dişinin siyah uçlu kuyruğunun kıvrımı içinde çerçeveledi.
Bu çifti birkaç saat boyunca kayalık yamaçlarda takip etti ve erkek dişiye sokulmak için durakladığında atışını yaptı.
Çakallar son derece uyumludur ve bir zamanlar ortadan kayboldukları San Francisco'da kendilerini yeniden kurmaya başlamışlardır.
Başlık: Pembe Poz
Fotoğrafçı: Leana Kuster (İsviçre)
Konum: Pont de Gau, Camargue, Fransa
Leana Kuster, uzun bacaklarından biriyle başını kaşıyan büyük bir flamingoyu gösteriyor.
Tatildeyken, yumuşakçalar ve kabuklular için filtre-besleme yaparak sığ, tuzlu sulak alanlarda zarif bir şekilde hareket ederken yiyecek arama davranışları onu büyüledi.
Flamingolar, ince, tarak benzeri plakalarla kaplı benzersiz bir şekilde uyarlanmış gagalarından su pompalamak için dillerini kullanırlar.
Büyük flamingonun pembe rengi, yosunlarda ve karides gibi omurgasızlarda bulunan pigmentler olan karotenoidler bakımından zengin bir diyetten kaynaklanıyor.
Başlık: Ölümcül Dersler
Fotoğrafçı: Marina Cano (İspanya)
Yer: Samburu Ulusal Parkı, Samburu İlçesi, Kenya
Kenya'nın Samburu Ulusal Parkı'nda Marina Cano, anneleri yakından izlerken genç çitaların Günther'in dikdiki (bir antilop türü) üzerinde avlanma alıştırması yapmasına tanık oldu.
Çita yavruları iki ay boyunca saklanır ve ancak yaklaşık bir yaşına geldiklerinde avlanma ve öldürme becerilerini öğrenmek için avlara katılırlar.
Başlık: Zehirli Uç
Fotoğrafçı: Lakshitha Karunarathna (Sri Lanka)
Konum: Ampara, Doğu Eyaleti, Sri Lanka
Sri Lanka'da Lakshitha Karunarathna, yalnız bir Asya filinin bir atık sahasında gezindiğini belgeledi.
Son üç yıldır, insanların bölgedeki filler üzerindeki etkilerini inceliyor.
Ampara'daki çöp depolama alanı on yıldan uzun bir süre önce, yaklaşık 300 file ev sahipliği yapan koruma altındaki bir yaban hayatı bölgesinin yakınında oluşturuldu.
Yetkililer, yiyecek artıklarıyla birlikte plastik tükettiklerini ve bunun da onları yavaş yavaş öldürdüğünü söylüyor.
Başlık: Uyandırma Çağrısı
Fotoğrafçı: Gabriella Comi (İtalya)
Yer: Serengeti Ulusal Parkı, Tanzanya
Gabriella Comi ve rehberi David, kavurucu öğle güneşi altında Serengeti Ulusal Parkı'nda uyuklayan iki aslana doğru ilerleyen bir kobra gördü.
En büyük aslan sürünen tehditle yüzleşmek için başını kaldırdı.
Büyük bir Pasifik deniz ısırganı sürüsü su altında yüzüyor. Yarı saydam çanları kehribar tonlarında parlıyor ve uzun, sarkık dokunaçları yeşil suda dönüyor.
Başlık: Doğa Alanını Geri Kazanıyor
Fotoğrafçı: Sitaram Raul (Hindistan)
Konum: Banda, Maharashtra, Hindistan
Raul, zifiri karanlıkta, tarihi bir harabeden çıkan meyve yarasalarının arasında durdu ve anı yakalamak için odak ve flaş kullandı.
Yarasalar onun ve kamerasının üzerine üşüşürken "rastgele yaptıkları kakalara" da maruz kaldı.
Güney Asya'da, eski dünya meyve yarasaları genellikle terk edilmiş binalarda tünerler.
Başlık: Kırılgan Yaşam Nehri
Fotoğrafçı: Isaac Szabo (ABD)
Yer: Columbia County, Florida, ABD
Kristal berraklığında bir Florida nehrinde yürüyen Szabo, çiftleşme mevsiminde birkaç erkekle birlikte bir dişi uzun burunlu sazan balığını fotoğrafladı.
Szabo'ya göre olay yerine sürüklenen bir kaplumbağa "pastanın üzerindeki krema" idi.
Bu nehir, olağanüstü berraklığıyla bilinen tatlı su kaynaklarından beslenen 1.000'den fazla su yolundan biridir.
Bu kaynakları besleyen yeraltı su kaynaklarının korunması, sadece denizayıları gibi ikonik yaban hayatı için değil, aynı zamanda Florida nüfusunun neredeyse yarısına içme suyu sağlamak için de gereklidir.
Başlık: Altın Bulutları
Fotoğrafçı: Jassen Todorov (ABD)
Konum: San Francisco Körfezi, Kaliforniya, ABD
Todorov, San Francisco'ya uçarken geniş tuz havuzlarına yansıyan bulutları yakaladı.
Yaklaşık 5.000 hektarlık bir alanı kaplayan göletler sürekli değişen renkler sergiliyor ve bu manzaradan hiç bıkmadığını söylüyor.
San Francisco Körfezi'ndeki tuz toplama işlemi 1800'lerde sanayileşmişti ancak şimdi körfezdeki tuz havuzları, gelgit bataklıklarını ve yaban hayatını geri getiren büyük bir restorasyon projesinin parçası.