Yağ yakımında on kat daha fazla etki yaratıyor! İşte Hindistan cevizi sirkesinin faydaları...

Yayınlanma: 12.02.2024 - 17:23

Güncelleme: 12.02.2024 - 17:25

Hindistan cevizi sirkesi, Güneydoğu Asya ve Hint mutfağında en çok tercih edilen ve yemeklerde kullanılan sirke çeşididir. Hindistan cevizi sirkesi, hindistan cevizi ağacı çiçeklerinin özünden yapılır. Bu çiçekler, 8-12 ay boyunca doğal olarak sirkeye dönüşecek şekilde kendini fermente eder. Hindistan cevizi sirkesi, elma sirkesine göre biraz daha hafif bir tada sahiptir. Bu sirke, çorbalara ve sıcak yemeklere tatlılık katıyor. Vücut için faydalarını incelediğimiz de; kilo kaybına, daha güçlü bir bağışıklık sistemine ve kalp sağlığına faydaları bulunmaktadır. Peki bu mucizevi sirke ne işe yarar? İşte Hindistan cevizi sirkesinin faydaları...

HİNDİSTAN CEVİZİ SİRKESİNİN BESİN İÇERİĞİ NEDİR?

Doğal Hindistan cevizi sirkesi oldukça etkileyici bir beslenme profiline sahiptir. Potasyum, kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor ve sodyum gibi vitamin ve mineraller içerir. Aynı zamanda belirli kanserler için riski azaltmaya yardımcı olabilecek bir antioksidan kaynağıdır.Sirke yüzyıllardır çeşitli şekillerde kullanılmaktadır ve bazı çalışmalar sirkenin sindirim, kan şekeri kontrolü ve enfeksiyonla mücadelede birçok yarar sağlayabileceğini göstermektedir.

HİNDİSTAN CEVİZİ SİRKESİNİN FAYDALARI NELERDİR?

1. Probiyotik ve polifenol içerir:

Hindistan cevizi sirkesi, C vitamini ve potasyum açısından zengindir. Bunun dışında, B vitaminleri, demir, bakır, bor, magnezyum, manganez, fosfor, potasyum ve çinko içerir. Ayrıca bilim insanlarının yaptığı araştırma sonucunda Hindistan cevizi sirkesin bir dizi polifenol sağladığı görülmüştür. Polifenol; diyabet ve kalp hastalığına karşı koruma sağlayabilen faydalı bitki bileşiklerinidir. Probiyotik bakımından, bağırsak dostu bakterilerin kaynağıdır.

2. Kan şekerini dengeler ve diyabetle savaşmaya yardımcı olur:

Hindistan cevizi sirkesi kan şekeri seviyelerinin düşürülmesine yardımcı olur ve tip 2 diyabetlere karşı koruyucu bir besindir. Konuyla ilgili birkaç çalışma sonucu, karbonhidratlı bir yemekten sonra kan şekerinin ani yükselmesine yardımcı olabileceğini bildirmektedir. Araştırmalar ayrıca sirkenin diyabetli jişilerde kan şekeri düzeylerini azaltabileceğini ve insülin duyarlılığın yüzde 34 kadar arttırdığını göstermektedir.

3. Kilo vermeye yardımcı olur:

Hindistan cevizi sirkesi, istenmeyen kiloları vermenize yardımcı olabilir. İçerisinde bullunan asetik asit bileşiği ile açlığınızı bastırmaya ve azaltmaya yardımcı olur. Araştırmalar sonucu 12 haftalık bir çalışmada, günde 1-2 yemek kaşığı hindistan cevizi sirkesi tüketenler 3-7 kilo kaybetmiş oldu. Bu konuda diyetisyeninizden bilgi almanızı tavsiye ederiz.

4. Kalp sağlığını geliştirir:

Hindistan cevizi sirkesi kalp sağlığını geliştirebilir. İçerisinde bulunan potasyum sayesinde, düşük kan basıncına ve kalp hastalığına iyi gelir, inme riskini azaltır. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalara göre sirkenin "iyi" HDL kolesterolü artırırken, trigliserit ve "kötü" LDL kolesterol seviyelerini azaltabileceğini göstermiştir. Günde 1-2 yemek kaşığı hindistan cevizi sirkesi tüketmenin kalp sağlığı için iyi olabileceği düşünülmektedir.

5. Enfeksiyonlarla savaşır:

Hindistan cevizi sirkesi, antifungal ve antibakteriyel özellikleriyle enfeksiyonları önlemeye yardımcı olur. Hindistan cevizi sirkesi, antifungal ve antibakteriyel özellikleriyle enfeksiyonları önlemeye yardımcı olur. Hindistan cevizi sirkesi probiyotik içeriğinin yanı sıra potasyum, çinko, kalsiyum ve C vitamini içerir. Diğer sirke çeşitlerine benzer şekilde Hindistan cevizi sirkesi de doğal antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Bu, organik asit içeriği, özellikle asetik asit ile akredite edilmiştir.

6. Cilt ve saç sağlığını destekler:

Hindistancevizi sirkesi, cilt ve saç bakımında da kullanılabilir. Temizleyici özellikleri sayesinde cildi arındırabilir, sivilce ve akne sorunlarına karşı yardımcı olabilir. Saçları parlaklaştırabilir ve saç derisini canlandırabilir.

7. Kötü nefesle mücadele eder:

Anti-bakteriyel özellikleri olan hindistancevizi sirkesi, ağız hijyenini destekleyerek kötü nefesle savaşır. Suyla seyreltilmiş bir şekilde gargara yapmak, ağız sağlığınızı korumak için etkili bir yöntem olabilir.

HİNDİSTAN CEVİZİ SİRKESİ NASIL KULLANILIR?

İçecek olarak tüketme: Bir bardak suya birkaç çay kaşığı hindistancevizi sirkesi ekleyerek içebilirsiniz.

Salatalarda ve yemeklerde kullanma: Salatalarınıza veya yemeklerinize lezzetli bir tat katmak için kullanabilirsiniz.

Cilt ve saç bakımında kullanma: Sirkeyi suyla seyrelterek cilt toniği veya saç durulama suyu olarak kullanabilirsiniz.

Saç ve Cilt Bakımında: Sirkeyi suyla seyrelterek saç durulama suyu veya cilt toniği olarak kullanabilirsiniz. Doğal parlaklık sağlar ve cildinizi temizler.