Vücuda yararları saymakla bitmiyor! İşte kimyonun faydaları ve tüketimi...

Yayınlanma: 05.02.2024 - 11:25

Güncelleme: 05.02.2024 - 11:28

Kimyon, beyaz ve pembemsi çiçek formunda açan ve maydanozgiller ailesinden olan bir bitki türüdür. Fiziksel ve zihinsel sağlığa iyi geldiği için sıkça tüketilir. İçerisinde; demir, potasyum, magnezyum ve kalsiyum barındıran kimyon, C ve A vitamini yönünden de oldukça zengindir. Sindirim sistemi üzerindeki faydası ise en çok bilinenlerden biridir. Özellikle bazı şekillerde tüketmek, bu faydayı çok daha fazla artırmaktadır. Peki kimyonun faydaları nelerdir ve nasıl tüketilmelidir?

KİMYONUN FAYDALARI NELERDİR?

Sindirimi destekler

Kimyon, sindirim enzimlerini uyararak sindirimi kolaylaştırır. Özellikle gaz, şişkinlik ve mide krampları gibi sindirim sorunlarına iyi gelir. Midedeki birçok ağrıya iyi gelen bu besin, aynı zamanda sıcak su ile birlikte tüketildiğinde bulantı ve ağrıyı dindirebilir.

Bağışıklık sistemini destekler

Tohumunda bulunan C vitamini sayesinde vücudun bağışıklık sistemini destekler. Stres, soğuk ve kötü hava koşullarından etkilenen vücutta bağışıklık sistemi düşer. Tohumlarından hazırlanan çay bağışıklığı güçlendirerek bu sorunların giderilmesine yardım eder.

Enfeksiyonlara karışı savaşır

Antibakteriyel özellikleri ile vücutta adeta bir dezenfektan görevi görerek gıda kaynaklı rahatsızlıklara ve enfeksiyonlara karşı savaşır. Antibakteriyel özelliği ile vücuda giren ve rahatsızlığa sebep olabilecek bazı bakterileri etkisiz hale getirme konusunda vücudu destekler.

Metabolizmayı çalıştırır

Vücudun metabolizma hızının yavaş olması, vücutta bulunan yağ ve şeker depolanacağı için kilo alımına neden olur. Metabolizmayı harekete geçirir ve kilo alımına neden olan yağ ve şekerin fazlasını yakar.

İltihaplanmayı azaltır

Kimyon, iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olan anti-inflamatuar bileşikler içerir. Bu özelliği sayesinde eklem ağrısı, astım ve artrit gibi iltihaplı hastalıkların tedavisinde yardımcı olabilir.

Kan şekerini düzenler

Kimyon, kan şekerini dengelemeye yardımcı olan bileşikler içerir. Bu özelliği sayesinde diyabet hastalarının kan şekeri seviyelerini kontrol altında tutmasına yardımcı olabilir.

Kolestrol seviyesini düşürür

Kimyon, kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olan bileşikler içerir. Bu özelliği sayesinde kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

KİMYON BAHARATI NASIL TÜKETİLMELİDİR?

Kimyonu ister tohum halinde, ister öğütüp toz haline getirerek, isterseniz de tohumlarından elde edilen yağ formunda ihtiyacınıza yönelik olarak kullanabilirsiniz. Bütün halinde bulunan tohumlarını çay olarak tüketebilir ve bitkinin faydalarından yararlanabilirsiniz. Ayrıca yemek pişirirken yağa atılıp hafif şekilde kavrulan tohumlar aromatik tadını yağa vererek yemeklerin farklı ve çok lezzetli olmasını sağlar. Toz halinde baharat olarak tüketilebileceğiniz kimyonu, yemekleri pişirme esnasında veya pişirdikten sonra ekleyebilirsiniz. Kimyonun en faydalı hali, saf halde ve çiğ olarak tüketildiğinde ortaya çıkar. Ancak kimyon, yemeklere de eklenerek tüketilebilir. Kimyon, çorbalara, salatalara, et yemeklerine, sebze yemeklerine ve pilavlara eklenebilir. Ayrıca kimyonu çay olarak da tüketebilirsiniz. Bir bardak kaynamış su içerisine bir tatlı kaşığı kadar kimyon eklemeniz bu çayı yapmanız için yeterli. Kimyonu ekledikten sonra kaynatıp süzün ardından yarım limon sıktığınızda hem aroması hem de faydası artış gösterecektir.