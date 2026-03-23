Mevsim normallerinin altında sıcaklık değerleri ve yağışlı bir hava ile geçen Ramazan Bayramı geride kalırken yağışlar ve soğuk hava yurt genelinde hala etkisini sürdürüyor. Peki, Yağışlar ne zaman bitecek? Havalar ne zaman ısınacak? Bu hafta hava nasıl olacak?

SICAKLIKLAR NE ZAMAN ARTACAK?

Sağanak yağış uyarısı verilen sistem, 25 Mart Çarşamba gününden itibaren yurdu terk etmeye başlıyor. Çarşamba ve Perşembe günleri batı illerinden başlayarak hava sıcaklıklarında 5 ila 8 derecelik ani artışlar yaşanacak.

Perşembe günü Antalya'da 21 derece, Ankara'da 18 dereceleri görecek olan termometreler, Mart ayının son haftasında gerçek bahar provasını başlatacak. Ancak bu ani ısınma öncesinde, Salı gününe kadar sıkı giyinmekte fayda var.