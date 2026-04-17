Anaokulunda başlayan serüven dünya rekoruyla taçlandı: GM Yağız Kaan Erdoğmuş kimdir?

GM Yağız Kaan Erdoğmuş, satranç tarihinde 2700 ELO puanına ulaşan en genç sporcu unvanını elde ederek dünya rekoru kırdı. Daha önce bu rekor, 15 yaşındayken 2700 ELO barajını geçen Çinli Büyükusta Wei Yi’ye aitti. 14 yaşındaki Erdoğmuş, aynı zamanda Türk satranç tarihinin ulaştığı en yüksek seviyeye erişti.

YAĞIZ KAAN ERDOĞMUŞ KİMDİR?

Yağız Kaan Erdoğmuş3 Haziran 2011'de Bursa'da doğdu. 2019'da 8 yaş kategorisinde Avrupa Şampiyonu oldu. 2021'de FIDE unvanlarından usta adayı (CM) olduktan sonra 2022 yılına FIDE Ustası ve daha sonra yine aynı yıl içerisinde gerekli normları tamamlayarak Türkiye'nin en genç uluslararası ustası (IM) olmaya hak kazandı. Ülke TV tarafından düzenlenen "Sporun Devleri Buluşuyor" ödül töreninde "Yılın Sporcusu" ödülüne layık görüldü.

Chessable Sunway Sitges Satranç Festivali'nde göstermiş olduğu başarılı performansı ile ilk büyükusta (GM) normunu aldı.Yağız Kaan 23-31 Ocak 2024 tarihleri arasında Suudi Arabistan'da düzenlenen Cidde Uluslararası Satranç Festivali Genç Ustalar Turnuvası'nın finaline 2 tur kala ikinci büyükusta normunu almayı garantiledi.

Yağız Kaan Erdoğmuş, 1 Nisan 2024 tarihinde Grenke Açık Satranç Turnuvası'nda son normunu da tamamlayarak büyükusta ünvanını elde etti. Yağız Kaan, Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) sıralamasına göre aktif satranç sporcuları arasındaki en genç GM oldu. Yağız Kaan, (12 yıl 9 ay 29 gün), dünya satranç tarihinin en genç büyük ustaları listesinde ise 4. sırada yer aldı. Yağız Kaan ile beraber Türkiye'deki büyükusta sayısı 16'ya yükseldi.

Sharjah Masters 2024 turnuvasında gösterdiği performans ile canlı derecelendirme sisteminde 2569 elo puanına ulaşan Yağız Kaan, 13 yaşında iken Judit Polgár'ın ulaştığı ve 34 yıldır kırılamayan 2555 Elo rekorunu kırdı.

20 Aralık 2025 tarihinde FIDE tarafından düzenlenen FIDE Dünya U9–U17 Blitz Satranç Şampiyonası'nda 15 yaş kategorisi şampiyonu oldu.

16 Ocak–1 Şubat 2026 tarihleri arasında Hollanda’nın Wijk aan Zee kentinde düzenlenen 2026 Tata Steel Satranç Turnuvası’nda, dünyanın önde gelen büyükustalarının yer aldığı Masters kategorisinde 13 tur sonunda 7 puanla 7. oldu.

SATRANCA BAŞLAMASI

Gülsüm-Selahattin Erdoğmuş çiftinin 2 çocuğundan Yağız Kaan Erdoğmuş'un satranç merakı, anaokulunda haftada 1 kez gördüğü dersle başladı.

Aldığı derslerle satrancı ilerleten ve Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü çatısı altında profesyonelliğe adım atan Yağız Kaan Erdoğmuş, 2019 yılında 8 yaş kategorisinde Avrupa Şampiyonu oldu. 2021 FIDE (Dünya Satranç Federasyonu) Online Küçükler ve Yıldızlar Hızlı Dünya Kupası'nda 10 yaş kategorisinde Dünya Şampiyonu olan Erdoğmuş, 2021'de FIDE unvanlarından usta adayı (CM) olduktan sonra, 2022'de FIDE Ustası ve daha sonra yine aynı yılda, gerekli normları tamamlayıp Türkiye'nin en genç Uluslararası Ustası (IM) olmaya hak kazandı.

Yağız Kaan Erdoğmuş "Satranca 6 yaşında, anaokulunda başlamıştım. Satranç dersimiz vardı haftada bir kez. Çok ilgimi çekti satranç taşları. Bu yüzden babama satranç takımı almasını söyledim. Babamla hep oynuyorduk. Babam, satrancı çok sevdiğimi anladığı için beni kulübe verdi. Sonra kulüpte geliştirdim kendimi. İyi hocalarla çalıştım. Sonra da bu seviyeye kadar geldim. Şu an dünyanın en genç 'Grand Master'ı yani 'Büyük Ustası', Hint asıllı Amerikalı bir çocukta. Benim hedefim onu geçmek. Onu geçmek için de çok çalışmalıyım. 50'ye yakın bir puan lazım ve 3 tane norm, GM normu, büyük usta normu gerekiyor. Bunun için çok çalışmalıyım." dedi.