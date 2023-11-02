Yağlarınız cayır cayır yanacak! 1 tutamı yeterli

Yayınlanma: 02.11.2023 - 15:27

Güncelleme: 02.11.2023 - 15:27

Hardal tohumları, lezzet katmanı eklemenin ötesinde, sağlık yararları da sunabilen besleyici bir baharattır. Hardal tohumu, hardal bitkisinin tohumlarından elde edilen ve mutfakta kullanılan bir baharattır. İki yaygın türü vardır: beyaz hardal tohumu (Sinapis alba) ve siyah hardal tohumu (Brassica nigra). Her iki tür de benzer şekilde kullanılır ve benzer sağlık yararlarına sahiptir.

HARDAL TOHUMU NASIL KULLANILIR?

Tohumlar: Hardal tohumları genellikle öğütülmeden önce bütün olarak kullanılır. Tohumları tane halinde veya toz haline getirilmiş olarak bulabilirsiniz.

Toz Halinde: Toz haline getirilmiş hardal, çeşitli yemeklerde baharat olarak kullanılır. Soslar, marinatlar, salatalar ve sandviçlerde tatlandırıcı olarak yaygın bir şekilde kullanılır.

Hardal Sosu: Hardal tohumlarından elde edilen hardal sosu, sosisler, sandviçler, ve köfteler gibi yiyeceklerin yanında servis edilir.

Marinat: Hardal tohumları, et, tavuk veya balık marinatlarına lezzet katar.

Zeytinyağı ile Karıştırma: Hardal tohumları, zeytinyağı, sirke ve diğer baharatlarla karıştırılarak lezzetli bir sosa dönüştürülebilir.