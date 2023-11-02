Yağlarınız cayır cayır yanacak! 1 tutamı yeterli

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Bazı baharatlar, içerdikleri bileşenlerle metabolizmanın hızlanmasına yardımcı oluyor. Bu baharatlardan biri de hardal tohumu...
Hardal tohumları, lezzet katmanı eklemenin ötesinde, sağlık yararları da sunabilen besleyici bir baharattır. Hardal tohumu, hardal bitkisinin tohumlarından elde edilen ve mutfakta kullanılan bir baharattır. İki yaygın türü vardır: beyaz hardal tohumu (Sinapis alba) ve siyah hardal tohumu (Brassica nigra). Her iki tür de benzer şekilde kullanılır ve benzer sağlık yararlarına sahiptir.
HARDAL TOHUMU NASIL KULLANILIR?
Tohumlar: Hardal tohumları genellikle öğütülmeden önce bütün olarak kullanılır. Tohumları tane halinde veya toz haline getirilmiş olarak bulabilirsiniz.
Toz Halinde: Toz haline getirilmiş hardal, çeşitli yemeklerde baharat olarak kullanılır. Soslar, marinatlar, salatalar ve sandviçlerde tatlandırıcı olarak yaygın bir şekilde kullanılır.
Hardal Sosu: Hardal tohumlarından elde edilen hardal sosu, sosisler, sandviçler, ve köfteler gibi yiyeceklerin yanında servis edilir.
Marinat: Hardal tohumları, et, tavuk veya balık marinatlarına lezzet katar.
Zeytinyağı ile Karıştırma: Hardal tohumları, zeytinyağı, sirke ve diğer baharatlarla karıştırılarak lezzetli bir sosa dönüştürülebilir.