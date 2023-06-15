Yağlı aspiratörleri ustalar böyle temizliyor! Asla iz kalmıyor...

Yayınlanma: 15.06.2023 - 10:02

Güncelleme: 15.06.2023 - 10:02

Mutfakta yemek yaparken en çok kullandığımız aletlerden biri de aspiratördür. Aspiratör, yemek kokularını ve buharını emerek mutfağımızın daha ferah olmasını sağlar. Ancak aspiratörün filtresi ve dış yüzeyi zamanla yağ ve kirle kaplanır. Bu da hem aspiratörün performansını düşürür hem de yangın gibi tehlikelere yol açabilir. Bu nedenle aspiratörü düzenli olarak temizlemek gerekir.

Aspiratör temizliği için pahalı ve kimyasal içerikli ürünler kullanmanıza gerek yok. Evde bulunan doğal malzemelerle de aspiratörünüzü kolayca temizleyebilirsiniz. İşte yağlı aspiratör temizliği için 3 doğal öneri:

1- Sirke ve karbonat: Sirke ve karbonat, doğal temizlik malzemelerinin başında gelir. Bu ikili, yağlı ve kirli yüzeyleri parlatmak için idealdir. Aspiratör filtresini sirke ve karbonatla temizlemek için öncelikle filtreyi yerinden çıkarın. Derin bir tencereye su koyun ve kaynatın. Kaynayan suya bir su bardağı sirke ekleyin. Sonra yavaş yavaş 3 yemek kaşığı karbonat ilave edin. Karbonat köpüreceği için dikkatli olun. Filtreyi tencereye koyun ve 10 dakika kaynatın. Ardından filtreyi çıkarın ve diş fırçasıyla fırçalayın. Son olarak filtreyi durulayın ve kurumaya bırakın.





2- Soda: Soda, yağ sökücü özelliği sayesinde aspiratör filtresini temizlemek için kullanabileceğiniz bir başka doğal malzemedir. Filtreyi sodayla temizlemek için yine filtreyi yerinden çıkarın ve geniş bir tencereye koyun. Tencereye su doldurun ve kaynatın. Kaynayan suya iki şişe soda ekleyin ve filtreyi iyice suya batırın. 10 dakika bekletin ve filtreyi sudan çıkarın. Sert bir fırça ile fırçalayın ve durulayın.





3- Bulaşık deterjanı: Bulaşık deterjanı da yağlı yüzeyleri temizlemek için etkili bir seçenektir. Filtreyi bulaşık deterjanıyla temizlemek için filtreyi yerinden çıkarın ve sıcak suyla ıslatın. Bir miktar bulaşık deterjanını filtrenin üzerine dökün ve süngerle ovalayın. Ardından temiz bir bezle güzelce silin. Yağ lekelerinden asla iz kalmayacak.

KABARTMA TOZU YÖNTEMİNİ DENEYİN

Nefisyemektarifleri.com sitesinde yer alan bilgiye göre; Etkili bir yöntem daha var. Kabartma tozu sayesinde de **aspiratör filtresi temizliği** yapabilirsiniz.

Malzemeler:

1 paket kabartma tozu

Büyük çelik tencere

Uygulama:

Aspiratör filtresi temizliği için kabartma tozu kullanmak size ilginç gelmiş olabilir ama bu tozun temizlikte de işe yaradığını söyleyebiliriz.

Büyük bir çelik tencerede filtreyi temizleyecek kadar bol su kaynatın.

Kaynayan suya 1 paket kabartma tozu ekleyin.

Aspiratör filtresini bir maşa yardımıyla suya daldırın, birkaç dakika bekletip çıkartın.

Arınmış filtrenizi suyla durulayıp, kurumasını bekledikten sonra yerine takabilirsiniz. - Cumhuriyet.com.tr