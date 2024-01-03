Yağmur Sarıoğlu kaptan pilot oldu
Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, kaptan pilot oldu. Dört bin saat yardımcı pilot olarak uçuşunu tamamlayan Sarıoğlu, başarısını takipçileriyle paylaştı.
2010 yılından bu yana Sabri Sarıoğlu ile mutlu bir evliliği
ve üç çocuk sahibi olan Yağmur Sarıoğlu, kaptan pilotluğa terfi etti. Sarıoğlu,
aylarca süren eğitimler ve sınavlar sonrası yeni apoletini taktı.
"DESTEĞİNİ ESİRGEMEYEN HERKESE ÇOK TEŞEKKÜRLER"
Dört çizikli apolet aldığı anlarda çekilen fotoğraflarını
takipçileriyle paylaşan Yağmur Sarıoğlu, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:
"Kaptan pilotluğa terfi! İlerlediğim bu meşakkatli
yolda başta öz disiplinimden ötürü kendime, yokluğumda evdeki yerimi dolduran
aileme, beni bu rütbeye layık gören hocalarıma, yön gösterici tüm değerli
kaptanlarıma, yardımsever mesai arkadaşlarıma ve desteğini esirgemeyen herkese
çok teşekkür ediyorum.
Ünlü ismin bu başarısına binlerce beğeni ve tebrik yorumu
geldi.
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