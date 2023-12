Schumacher'in kardeşinden efsane pilot hakkında üzen açıklama

Yayınlanma: 27.12.2023 - 19:19

Güncelleme: 27.12.2023 - 19:19

Formula 1 efsanesi, 54 yaşındaki yıldız pilot Michael Schumacher, Aralık 2013'te kayak yaparken geçirdiği kazanın ardından ağır yaralanmış ve ardından komaya girmişti.

Komadan 2014 yılında çıktı, ancak kazadan bu yana sağlığıyla ilgili ayrıntılar basına açıklanmadı ve ailesi, durumu hakkında ağzını sıkı tutmayı tercih etti.

Schumacher ailesinin avukatı daha önce Alman haber kuruluşu LTO'ya, yıldız pilotun "özel hayatını korumak" için durumu hakkında kamuya açık beyanat verilmediğini söylemişti.

Michael ve Corinna Schumacher



Eşi Corinna Schumacher ise Michael adına Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Ödülü'nü kabul ederken şunları söyledi:

"Michael'ın istediği gibi, bir aileyi devam ettirmeye çalışıyoruz ve hayatımıza devam ediyoruz. Özel olan özeldir, her zaman söylediği gibi. Özel hayatından mümkün olduğunca keyif almaya devam edebilmesi benim için çok önemli..."

"HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ DEĞİL..."

Ünlü yıldızın, kendisi gibi eski bir F1 pilotu olan 48 yaşındaki kardeşi Ralf Schumacher, yakın zamanda verdiği bir röportajda ağabeyinin eski halini özlediğini itiraf etti ve duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Eski günlerdeki Michael'ı özlüyorum. Hayat bazen adil olmuyor. Michael hayatı boyunca çok şanslıydı. Sonra bu trajik kaza oldu. Neyse ki gelişmiş tıp bilimi pek çok fırsat sunuyor. Ancak hiçbir şey eskisi gibi değil..."

"SADECE KARDEŞİM DEĞİLDİ...'

Ralf kazanın ailesini değiştirdiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Bu benim için önemli bir deneyim oldu, fakat tabii ki çocukları için daha da önemli. Hayat bazen adil değildir. O gün çok fazla kötü şans vardı. Bu kader ailemizi değiştirdi..."

Michael ve Ralf Schumacher



Yerel medyaya konuşan Ralf, sözlerine şöyle devam etti:

"Michael sadece kardeşim değildi. Biz çocukken de o aynı zamanda benim koçum ve akıl hocamdı. Bana yarışlarla ilgili her şeyi o öğretti. Aramızda yedi yıllık bir yaş farkı olabilir, fakat o her zaman yanımdaydı. Birlikte yarıştık, sollama manevraları ve motor sporlarında önemli olan her şey üzerinde çalıştık. İçselleştirmiş olduğu her şeyi bana aktardı. En iyisinden bir şeyler öğrenme onuruna eriştim..."

NE OLMUŞTU?

Michael Schumacher, 29 Aralık 2013 tarihinde, Fransız Alpleri'nde kayak yaparken geçirdiği ciddi bir kaza sonucu ağır bir beyin travması yaşadı.

Kaza sırasında başını bir kaya parçasına çarpan Schumacher, hemen hastaneye kaldırıldı ve bir süre yapay komaya sokuldu.

Kazadan bu yana sağlık durumu hakkında çok az bilgi verilmiş olup, ailesi ve yakın çevresi, Schumacher'in sağlık durumuyla ilgili ayrıntıları büyük ölçüde gizli tutmayı tercih etmişlerdir.

Schumacher'in sağlık durumuyla ilgili resmi açıklamalar genellikle kısıtlı ve genel niteliktedir. Bu nedenle, kazadan sonraki iyileşme süreci hakkında kamuoyunun bilgisi sınırlıdır.

MICHAEL SCHUMACHER KİMDİR?

3 Ocak 1969'da Hürth, Batı Almanya'da doğmuştur. Formula 1 kariyeri boyunca birçok rekor kırmış ve sporun en tanınmış figürlerinden biri haline gelmiştir.

Kariyeri boyunca şunları başarmıştır: