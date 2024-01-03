Yayınlanma: 03.01.2024 - 14:33

Güncelleme: 03.01.2024 - 14:33

Eski Galatasaraylı futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun eşi sosyal medyada merak konusu oldu. Peki, Yağmur Sarıoğlu kimdir, kaç yaşında? Yağmur Sarıoğlu nereli? Yağmur Sarıoğlu ne iş yapıyor?

YAĞMUR SARIOĞLU KİMDİR?

Yağmur Sarıoğlu, 1988 yılında İstanbul'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi İngilizce öğretmenliği bölümünü bitirdi. Mezun olduktan sonra aynı üniversitede öğretim görevlisi oldu. 2010 yılında futbolcu Sabri Sarıoğlu ile evlendi. Bu evlilikten Sarp, Sare ve Saran adında üç çocuğu oldu.

YAĞMUR SARIOĞLU NE İŞ YAPIYOR?

Yağmur Sarıoğlu mezun olduktan kısa bir zaman sonra pilotluk eğitimi almaya başladı. Bu konuda kendini geliştiren Yağmur Sarıoğlu, bir havayolu şirketinde pilot olarak çalışıyor. Yağmur Sarıoğlu son olarak kaptan pilotluk rozetini taktı.