Yağmur Yüksel kimdir? Yağmur Yüksel kaç yaşında, nereli? Yağmur Yüksel dizileri...

Yağmur Yüksel, Kan Çiçekleri dizisinin sevilen oyuncusu, annesiyle katıldığı ödül töreninde yine ilgi odağı oldu. Peki, Yağmur Yüksel kimdir? Yağmur Yüksel kaç yaşında, nereli? Yağmur Yüksel dizileri...

Yağmur Yüksel kimdir? Yağmur Yüksel kaç yaşında, nereli? Yağmur Yüksel dizileri...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.11.2024 - 13:13

22 yaşındaki güzel oyuncu Yağmur Yüksel, ödül törenine annesiyle birlikte katıldı. Anne Yüksel, kızının başarısıyla gurur duyduğunu söyledi. Peki, Yağmur Yüksel kimdir? Yağmur Yüksel kaç yaşında, nereli? Yağmur Yüksel dizileri...

YAĞMUR YÜKSEL KİMDİR?

Yağmur Yüksel 21 Ocak 2002'de Amasa'nın Merzifon ilçesinde dünyaya geldi. "Kan Çiçekleri" dizisiyle yıldızı parlayan 22 yaşındaki Yağmur Yüksel, hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Yüksel, Instagram'da "yagmryuksell" kullanıcı adıyla aktif olup, bu platformda 1 Milyon takipçiye sahiptir.


Etiketler: #kimdir? #Yağmur Yüksel

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