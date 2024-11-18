Güven Murat Akpınar kimdir? Oyuncu Güven Murat Akpınar nereli, kaç yaşında? Güven Murat Akpınar dizi ve filmleri...

Yayınlanma: 18.11.2024 - 17:19

Güncelleme: 18.11.2024 - 17:19

Oyuncu Berkay Ateş ve Güven Murat Akpınar, Devlet Tiyatroları hakkında konuştu. Güven Murat Akpınar "Sanatın bu olduğu anlaşılsın" ifadeleriyle tiyatro sanatının önemine dikkat çekerken, ikili Devlet Tiyatrosu'nun geçmişten bugüne değin önemini ve değerini vurguladı. Peki, Güven Murat Akpınar kimdir? Oyuncu Güven Murat Akpınar nereli ve kaç yaşında? Güven Murat Akpınar dizi ve filmleri...

GÜVEN MURAT AKPINAR KİMDİR?

Güven Murat Akpınar, 1 Ocak 1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Ardahan'lıdır. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. 2011 yılında rol aldığı Bizim Yenge dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış; Suskunlar dizisi ile tanınmaya başlamıştır. İstanbul Sokakları, Boynu Bükükler, Urfalıyam Ezelden, Suskunlar ve Bizim Yenge dizilerinde rol almıştır. Star Tv'de yayınlanan; başrolü Özcan Deniz ve Aslı Enver'in paylaştığı İstanbullu Gelin dizisinin kadrosunda yer almakta ve Osman karakterini canlandırmaktadır. Güven Murat Akpınar, 1.82 metre boyunda, 78 kilo ve Oğlak burcudur.

Güven Murat Akpınar'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2018 - Ailecek Şaşkınız (Emre) (Sinema Filmi) 2017 - İstanbullu Gelin (Osman) (TV Dizisi) 2016 - İstanbul Sokakları (Mestan) (TV Dizisi) 2016 - Yok Artık 2 (İsmail) (Sinema Filmi) 2016 - Kocan Kadar Konuş: Diriliş (Emlakçı) (Sinema Filmi) 2014 - Urfalıyam Ezelden (Selahattin) (TV Dizisi) 2014 - Boynu Bükükler (Menderes) 2013 - Kadın İşi: Banka Soygunu (Ahmet) (Sinema Filmi) 2012 - Suskunlar (İbrahim) (TV Dizisi) 2013 - Böyle Bitmesin (Özgür) (TV Dizisi) 2011 - Bizim Yenge (Zafer) (TV Dizisi)