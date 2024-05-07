Ekranların sevilen dizisi 'Bahar' bu hafta yayımlanmayacak

Yayınlanma: 07.05.2024 - 10:07

Güncelleme: 07.05.2024 - 10:07

Show TV'de ekrana gelen Bahar dizisi çekimleri yetişmediği gerekçesiyle bu hafta ekrana gelmeyecek.

Dizinin tüm hafta boyunca yeni bölüm fragmanı yayınlanmamıştı.

BAHAR DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Timur ve Bahar’ın ilişkisi herkes tarafından öğrenilir. Rengin yaşadığı hayal kırıklığıyla kendisi ve Parla için doğru olanı yapmaya uğraşır. Evren hastaneye gelen çekim ekibi sayesinde ağır bir yükün altına girer, Bahar için bu yükü kaldırmaya karar verir ve Timur’u uyarır. Çekim ekibi hastanenin tuhaf anlarına şahit olur. Timur ailesiyle arasındaki dengeyi kurmaya çalışırken Bahar herkes için çok büyük bir sürpriz hazırlamaktadır.