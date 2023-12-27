Yayınlanma: 27.12.2023 - 10:59

Güncelleme: 27.12.2023 - 10:59

Canlı yayına çıkan Oyuncu Yalçın Dümer kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. Peki, Yalçın Dümer kimdir, kaç yaşında? Yalçın Dümer'in işi ne?



YALÇIN DÜMER KİMDİR?

Yalçın Dümer 1965'te İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Oyuncu Ekrem Dümer ve Nejla Dümer'in oğludur. Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun olmuştur. Konservatuar öğrencisiyken Şehir Tiyatroları'na girmiştir.



YALÇIN DÜMER HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

1985: Yaz Bitti (Hakan)

1986: Asılacak Kadın (Yalçın Özveren)

1988: Canım Oğlum (Kenan Akyüz)

1988: Melodram (Ressam Koray)

1989: Hoşçakal (Yavuz)

1990: Aşka Kimse Yok (Yusuf)

1990: Hasan Boğuldu (Hasan)

1991: Mem-ü Zin (Memo)

1991: Benim İçin Ağlama (Rıfat)

1992: Fırtına Kuşu (Mustafa)

1992: Aysarının Zilleri (Kazım)

1993: Arayış - Abdullah-ı Tercüman (Abdullah-ı Tercüman)

1993: Barışta Savaşanlar

1993: Gecem ve Gündüzüm

1993: Çok Özel İlişkiler

1994: Bize Nasıl Kıydınız (Hüseyin)

1994: Zirvedekiler

1995: Gece Otostopçusu (Tolga)

1995: Gökkuşağı (Metin)

1995: Aşk Üzerine Söylenmemiş Her Şey (Cem)

1995: Mirasyediler (Metin)

1996: Anılardaki Sevgili

1996: Yüzleşme (Melih)

1996: Zühre (Metin)

1996: Çılgın Badiler

1997: İlk Aşk (Metin)

1998: Yaşama Hakkı

1999: Can Dostum (Cem)

1999: Evimiz Olacak mı? (Doktor)

2000: Aşk Hırsızı (Gökhan)

2000: Paşa Baba Konağı

2003: Umutların Ötesi

2004: Şeytan Sofrası

2005: Beşinci Boyut (Adem)

2006: Anka Kuşu (Selman)

2007: Kara Güneş

2007: Hakkını Helal Et

2007: İstiklal: Gelinin Binbaşıya Ağıdı

2008: Kar Düşerken

2008: Kollama (Celal)

2008: Saddam'ın Askerleri: Kara Güneş

2008: Sevgili Babam (Yaman)

2009: IV. Osman (Mithat)

2011: Kir (Komutan)

2012: Hayat Sürprizlerle Dolu

2012: İki Günlük Hürriyet

2013: Meçhul

2014: Alev Oteldeki Cinayet

2014: Başkanın Kızı

2014: Kız Evliya