Yalçın Dümer kimdir, kaç yaşında? Yalçın Dümer'in işi ne?
Televizyon programına konuk olan Yalçın Dümer'in kim olduğu yurttaşlar tarafından araştırma konusu oldu. Peki, Yalçın Dümer kimdir, kaç yaşında? Yalçın Dümer'in işi ne?
Canlı yayına çıkan Oyuncu Yalçın Dümer kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. Peki, Yalçın Dümer kimdir, kaç yaşında? Yalçın Dümer'in işi ne?
YALÇIN DÜMER KİMDİR?
Yalçın Dümer 1965'te İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Oyuncu Ekrem Dümer ve Nejla Dümer'in oğludur. Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun olmuştur. Konservatuar öğrencisiyken Şehir Tiyatroları'na girmiştir.
YALÇIN DÜMER HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?
1985: Yaz Bitti (Hakan)
1986: Asılacak Kadın (Yalçın Özveren)
1988: Canım Oğlum (Kenan Akyüz)
1988: Melodram (Ressam Koray)
1989: Hoşçakal (Yavuz)
1990: Aşka Kimse Yok (Yusuf)
1990: Hasan Boğuldu (Hasan)
1991: Mem-ü Zin (Memo)
1991: Benim İçin Ağlama (Rıfat)
1992: Fırtına Kuşu (Mustafa)
1992: Aysarının Zilleri (Kazım)
1993: Arayış - Abdullah-ı Tercüman (Abdullah-ı Tercüman)
1993: Barışta Savaşanlar
1993: Gecem ve Gündüzüm
1993: Çok Özel İlişkiler
1994: Bize Nasıl Kıydınız (Hüseyin)
1994: Zirvedekiler
1995: Gece Otostopçusu (Tolga)
1995: Gökkuşağı (Metin)
1995: Aşk Üzerine Söylenmemiş Her Şey (Cem)
1995: Mirasyediler (Metin)
1996: Anılardaki Sevgili
1996: Yüzleşme (Melih)
1996: Zühre (Metin)
1996: Çılgın Badiler
1997: İlk Aşk (Metin)
1998: Yaşama Hakkı
1999: Can Dostum (Cem)
1999: Evimiz Olacak mı? (Doktor)
2000: Aşk Hırsızı (Gökhan)
2000: Paşa Baba Konağı
2003: Umutların Ötesi
2004: Şeytan Sofrası
2005: Beşinci Boyut (Adem)
2006: Anka Kuşu (Selman)
2007: Kara Güneş
2007: Hakkını Helal Et
2007: İstiklal: Gelinin Binbaşıya Ağıdı
2008: Kar Düşerken
2008: Kollama (Celal)
2008: Saddam'ın Askerleri: Kara Güneş
2008: Sevgili Babam (Yaman)
2009: IV. Osman (Mithat)
2011: Kir (Komutan)
2012: Hayat Sürprizlerle Dolu
2012: İki Günlük Hürriyet
2013: Meçhul
2014: Alev Oteldeki Cinayet
2014: Başkanın Kızı
2014: Kız Evliya
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