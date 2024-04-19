Yalı Çapkını dizisinin Mezide'si İlkay Kayku kimdir? İlkay Kayku kaç yaşında, nereli?
Yalı Çapkını dizinin dikkat çeken karakterinden biri de Mezide oldu. Peki, Yalı Çapkını dizisinin Mezide'si İlkay Kayku kimdir? İlkay Kayku kaç yaşında, nereli?
Hattuç hala ile olaylı bir geçmişi bulunan Mezide karakterine İlkay Kayku hayat veriyor. Peki, Yalı Çapkını dizisinin Mezide'si İlkay Kayku kimdir? İlkay Kayku kaç yaşında, nereli?
İLKAY KAYKU KİMDİR?
İlkay Kayku, 14 Kasım 1972 tarihinde Kastamonu’da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü mezun olduktan sonra 2002 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nun sınavını kazanarak oyunculuk hayatına adım attı. 2008 yılında ise Bahçeşehir Üniversitesi “İleri Oyunculuk Yüksek Lisans Programı’nı bitirdi. 2008 yılında ise Bahçeşehir Üniversitesi “İleri Oyunculuk Yüksek Lisans Programı’nı bitirdi.
İlkay Atalay, tiyatro oyunculuğu yanı sıra 2009 yılından itibaren Deniz Yıldızı, Kuma, Beni Affet, Ramo, Barbaros Hayreddin gibi çeşitli sinema filmleri ve dizilerde oynadı. dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan İlkay Kayku, dizisinde Neslihan karakterini canlandırdı.
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