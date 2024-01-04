Hande Erçel olduğu iddia edilmişti... Yalı Çapkını'na yeni oyuncu

Yayınlanma: 04.01.2024 - 09:44

Güncelleme: 04.01.2024 - 09:45

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, 53. bölümünde izleyicilere heyecan verici bir gelişme sunuyor. Fenomen diziye katılan yeni karakter "Nevra", dikkat çekecek.

Yalı Çapkını dizisi, cuma akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor ve büyük bir izleyici kitlesine sahip. Dizi, yurt dışında da büyük ilgi görerek en çok satılan projeler arasında bulunuyor. OGM Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği Yalı Çapkını'na "Nevra" karakteriyle Betül Aktel katılıyor.

53. bölümde ekranlara gelecek olan Nevra karakterinin, Ferit ile ilgili önemli bir hikayeye sahip olduğu öğrenildi. Yalı Çapkını'nın izleyicileri, bu yeni karakterle birlikte dizide nelerin değişeceğini heyecanla bekliyor.

Diğer yandan, uzun süredir dolaşan ve Hande Erçel'in Yalı Çapkını kadrosuna katılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Güzelliğiyle büyüleyen Hande Erçel'in saç rengini değiştirmesi, değişiklik isteğinden kaynaklandığı için geçici bir durum olduğu vurgulandı. Bu durumun spekülasyonlara neden olduğu ancak Erçel'in dizideki rolüyle ilgili bir değişiklik olmadığı ifade edildi.



