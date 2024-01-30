'Yalı Çapkını'na Survivor'ın ünlü ismi dahil oldu
Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna yakışıklı bir oyuncu katılıyor.
"Yalı Çapkını" dizisi ikinci sezonunda da ilgiyle izlenmeye devam ediyor. OGM Pictures imzalı dizinin kadrosuna çok yakışıklı bir oyuncu katılıyor. Melih Özkaya fenomen dizinin kadrosuna katılıyor. Özkaya "Yalı Çapkını"da "Akın" rolüne hayat verecek.
Melih Özkaya sevilen dizi "Emanet"te Ali komiser rolüyle dikkatleri üzerine çekmişti. Özkaya, Survivor All Star yarışmasında Gönüllüler Takımı’nda da yer almıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Saat verildi... Artarak devam edecek
- 'Soylu ve İçten beni öldürttürecek'
- Sedat Peker’in eşinden yeni fotoğraf
- Anadolu’nun Gizemli Piramitleri: Tümülüsler
- Ece Güner'den Akşener’i kızdıracak sözler
- Alman yıldızdan Sacha Boey itirafı!
- CHP'den YSK'ye 'oy pusulası' itirazı
- Ahmet Türk resmen duyuruldu
- 'Uzatırsam vururlar beni'
- İzmir ilçe adayları belli oldu