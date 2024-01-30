'Yalı Çapkını'na Survivor'ın ünlü ismi dahil oldu

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna yakışıklı bir oyuncu katılıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.01.2024 - 09:59
'Yalı Çapkını'na Survivor'ın ünlü ismi dahil oldu
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"Yalı Çapkını" dizisi ikinci sezonunda da ilgiyle izlenmeye devam ediyor. OGM Pictures imzalı dizinin kadrosuna çok yakışıklı bir oyuncu katılıyor. Melih Özkaya fenomen dizinin kadrosuna katılıyor. Özkaya "Yalı Çapkını"da "Akın" rolüne hayat verecek.

Melih Özkaya sevilen dizi "Emanet"te Ali komiser rolüyle dikkatleri üzerine çekmişti. Özkaya, Survivor All Star yarışmasında Gönüllüler Takımı’nda da yer almıştı.


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