Yalnızlıktan strese girdi: Firari devekuşuna eş aranıyor

Yayınlanma: 17.04.2025 - 11:05

Güncelleme: 17.04.2025 - 11:05

Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nin gezici klinik uygulaması kapsamında akademisyenler ve son sınıf öğrencilerinden oluşan mobil ekip, hediye edildiği iş insanının benzinliğinden 11 Şubat'ta kaçarak Diyarbakır-Silvan karayolunda görülen, yaklaşık 15 kilometre yol giderek kendisini büyüten Fesih Ateş'in yaşadığı merkez Yenişehir ilçesi Güzelköy Mahallesi'ne dönen devekuşunu sağlık kontrolünden geçirdi.

Mobil ekip üyeleri, sahibinin Hüdhüd adını verdiği devekuşunu muayene etti. DÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadık Yayla, 'firari devekuşu' olarak gündeme gelen deve kuşunun sağlık kontrollerini yapmak için öğrencileriyle birlikte yaşadığı kırsal mahalleye geldiklerini söyledi.

Devekuşunun evine dönüş sürecinde bir stres yaşadığını ifade eden Yayla, "Stres sonrası geçici iştah kaybı ve depresyon gibi bulguları vardı. Uygulanan tedaviler sonucunda ve bugünkü yaptığımız muayenede sağlığına kavuştuğunu belirledik. Şu an durumu gayet iyi" dedi.

Yayla, devekuşu yetiştiriciliğinin Türkiye'de yaygınlaştığına işaret ederek, öğrenciler mezun olmadan önce bu tarz uygulamalarla onları daha iyi yetiştirme gayreti içerisinde olduklarını belirtti.

DEVEKUŞUNA EŞ BULUNMASI ÇAĞRISI

DÜ Hayvan Hastanesi Başhekimi ve Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan İçen de sahibine dönüşü sırasında devekuşunun yoğun bir stres yaşadığını ifade ederek, eve ulaştıktan sonra sahibiyle olan bağı sayesinde stresinin azaldığını kaydetti.

"Sahibiyle arasında çok ciddi bir bağ kurmuş, buna şahit olduk" diyen İçen, daha önce de birçok devekuşu çiftliği gezdiğini, ilk kez böyle bir sevgi bağına rastladığını ifade etti.