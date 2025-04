Safari macerası ters tepti: Boris Johnson'a devekuşu saldırısı

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ailesiyle birlikte gittiği safari parkında bir devekuşunun saldırısına uğradı.

O anlar, eşi Carrie Johnson tarafından kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı.

Videoda Johnson, elini safari aracından dışarı uzatırken, meraklı bir devekuşunu yanına çağırıyor.

Boynunu aracın içine doğru uzatan hayvan, Johnson’ın eline doğru ani bir hamle yapıyor.

O an paniğe kapılan Johnson, “Lanet olsun! Lanet olsun!” diye bağırarak elini hızla geri çekiyor.

Boris Johnson was bitten by an ostrich as he drove through a safari park with his son.https://t.co/p80k96HQ67 pic.twitter.com/r5bRurlhgd