Safari macerası ters tepti: Boris Johnson'a devekuşu saldırısı

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ailesiyle birlikte Teksas’ta ziyaret ettiği bir safari parkında bir devekuşunun hedefi oldu.

Safari macerası ters tepti: Boris Johnson'a devekuşu saldırısı
Abone Ol google-news
Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 08.04.2025 - 17:40

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ailesiyle birlikte gittiği safari parkında bir devekuşunun saldırısına uğradı.

O anlar, eşi Carrie Johnson tarafından kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı.

Videoda Johnson, elini safari aracından dışarı uzatırken, meraklı bir devekuşunu yanına çağırıyor. 

Boynunu aracın içine doğru uzatan hayvan, Johnson’ın eline doğru ani bir hamle yapıyor. 

O an paniğe kapılan Johnson, “Lanet olsun! Lanet olsun!” diye bağırarak elini hızla geri çekiyor. 

 

Çocuklarının ise olayı gülerek izlediği duyuluyor.

Carrie Johnson videoyu Instagram hesabından paylaşarak, “Paylaşılmayacak kadar komik” notunu düştü.

Olayda ciddi bir yaralanma yaşanmadığı belirtilirken, video sosyal medyada hızla yayıldı ve mizahi yorumlara neden oldu. 


Etiketler: #ingiltere #Boris Johnson

İlgili Haberler

İngiltere'den sonra; yeni yasayla okullarda telefon ve akıllı saat kullanımı yasaklanıyor

İngiltere'den sonra; yeni yasayla okullarda telefon ve akıllı saat kullanımı yasaklanıyor
Özgür Özel'den İngiltere’ye eleştiriler: ‘Bu konuda bir şey söylememesini anlayamıyorum’

Özgür Özel'den İngiltere’ye eleştiriler: ‘Bu konuda bir şey söylememesini anlayamıyorum’
İngiltere'den Türkiye'ye seyahat uyarısı

İngiltere'den Türkiye'ye seyahat uyarısı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler