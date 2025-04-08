Safari macerası ters tepti: Boris Johnson'a devekuşu saldırısı
Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ailesiyle birlikte Teksas’ta ziyaret ettiği bir safari parkında bir devekuşunun hedefi oldu.
Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ailesiyle birlikte gittiği safari parkında bir devekuşunun saldırısına uğradı.
O anlar, eşi Carrie Johnson tarafından kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı.
Videoda Johnson, elini safari aracından dışarı uzatırken, meraklı bir devekuşunu yanına çağırıyor.
Boynunu aracın içine doğru uzatan hayvan, Johnson’ın eline doğru ani bir hamle yapıyor.
O an paniğe kapılan Johnson, “Lanet olsun! Lanet olsun!” diye bağırarak elini hızla geri çekiyor.
Boris Johnson was bitten by an ostrich as he drove through a safari park with his son.https://t.co/p80k96HQ67 pic.twitter.com/r5bRurlhgd— Sky News (@SkyNews) April 8, 2025
Çocuklarının ise olayı gülerek izlediği duyuluyor.
Carrie Johnson videoyu Instagram hesabından paylaşarak, “Paylaşılmayacak kadar komik” notunu düştü.
Olayda ciddi bir yaralanma yaşanmadığı belirtilirken, video sosyal medyada hızla yayıldı ve mizahi yorumlara neden oldu.
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