Yandaşlar Haluk Levent'i hedef alırken Kerem Bursin bir ilki başardı

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 21:40

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 22:47

Kahramanmaraş merkezli iki deprem büyük yıkıma yol açarken depremin ilk gününden itibaren şarkıcı Haluk Levent ve AHBAP vakfı depremzedeler için seferber olmuş durumda.

YANDAŞLAR RAHATSIZ OLDU

Halkın büyük bir bölümü ve ünlü isimler AHBAP üzerinden yardımlarını bölgeye ulaştırmak isteyince bu durumdan yandaşlar rahatsız oldu. Günlerdir Haluk Levent ve AHBAP hedef alınıyor.

Tüm bunlara rağmen AHBAP üzerinden depremzedelere yönelik bağışlar ise devam ediyor.

AHBAP'a güvenen isimlerden biri de ünlü oyuncu Kerem Bursin oldu. Kerem Bursin, AHBAP'a 200 bin TL bağış yapmıştı. Bu girişimin ardından Kerem Bursin ses getirecek bir adım daha attı.

Kerem Bursin, Yardımın geniş bir platforma ulaşması için de bir video çekip dünyaya çağrıda bulundu.

Bürsin’in çağrısı Brezilyalı futbolcu Marcelo Vieira başta olmak üzere birçok ünlü isim tarafından da paylaşıldı. “bu daha başlangıç” diyen Bürsin yardım çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Kerem Bürsin'in çağrısı sonrasında yurt dışından çok sayıda ünlü ismin AHBAP'a bağış yaptığı öğrenildi.

DÜNYADA TANINAN BİR OYUNCU HALİNE DÖNÜŞTÜ

Kerem Bürsin son olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan ''Sen Çal Kapımı'' adlı TV dizisiyle seyirci karşısındaydı. Dizi çok sayıda ülkeye satılması nedeniyle büyük ses getirmişti.