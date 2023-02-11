Yandaşlar Haluk Levent'i hedef alırken Kerem Bursin bir ilki başardı
Son bir kaç gündür Haluk Levent ve AHBAP vakfı yandaşların hedefi haline gelmiş durumda. Ancak ünlü isimlerin desteği sürüyor. O isimlerden biri de son olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan ''Sen Çal Kapımı'' dizisiyle seyirci karşısında olan Kerem Bursin oldu.
Kahramanmaraş merkezli iki deprem büyük yıkıma yol açarken depremin ilk gününden itibaren şarkıcı Haluk Levent ve AHBAP vakfı depremzedeler için seferber olmuş durumda.
YANDAŞLAR RAHATSIZ OLDU
Halkın büyük bir bölümü ve ünlü isimler AHBAP üzerinden yardımlarını bölgeye ulaştırmak isteyince bu durumdan yandaşlar rahatsız oldu. Günlerdir Haluk Levent ve AHBAP hedef alınıyor.
Tüm bunlara rağmen AHBAP üzerinden depremzedelere yönelik bağışlar ise devam ediyor.
AHBAP'a güvenen isimlerden biri de ünlü oyuncu Kerem Bursin oldu. Kerem Bursin, AHBAP'a 200 bin TL bağış yapmıştı. Bu girişimin ardından Kerem Bursin ses getirecek bir adım daha attı.
Kerem Bursin, Yardımın geniş bir platforma ulaşması için de bir video çekip dünyaya çağrıda bulundu.
Bürsin’in çağrısı Brezilyalı futbolcu Marcelo Vieira başta olmak üzere birçok ünlü isim tarafından da paylaşıldı. “bu daha başlangıç” diyen Bürsin yardım çalışmalarına devam edeceğini belirtti.
Kerem Bürsin'in çağrısı sonrasında yurt dışından çok sayıda ünlü ismin AHBAP'a bağış yaptığı öğrenildi.
DÜNYADA TANINAN BİR OYUNCU HALİNE DÖNÜŞTÜ
Kerem Bürsin son olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan ''Sen Çal Kapımı'' adlı TV dizisiyle seyirci karşısındaydı. Dizi çok sayıda ülkeye satılması nedeniyle büyük ses getirmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Avusturya çalışmaları askıya aldı!
- Deniz Baykal yaşamını yitirdi
- AKP'li başkanın yaptığı tüm binalar çöktü!
- Şahan Gökbakar'dan 'yayını kesen' TRT Haber'e sert tepki
- Can kaybında büyük artış
- Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu depremde yaşamını yitirdi
- Kendileri bile dayanamayıp sildi
- Erdoğan yeni kararları açıkladı
- Kıbrıs'a kaçan müteahhit konuştu: Babamı ihbar ettim!
- Ayşe Mehmet Polat sitesinin müteahhidi gözaltına alındı