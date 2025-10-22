Yanlış ayakkabı, sağlıklı ayak yapısını bozuyor

Gün boyunca bedenin yükünü taşıyan ayaklar, en az dikkat edilen organlar arasında yer alıyor. Op. Dr. Harun Kütahya, ayak sağlığının ihmal edilmesinin sadece ayakları değil; diz, kalça ve omurga sağlığını da tehdit ettiğine dikkat çekti.

YANLIŞ AYAKKABI SEÇİMİ VÜCUTTA ZİNCİRLEME SORUNLARA YOL AÇABİLİYOR

Ayaklarda hiçbir sorun olmasa bile yanlış ayakkabı seçimi sağlığı bozabiliyor. Doğru ayakkabı seçiminin sadece konfor değil, uzun vadede eklem ve omurga sağlığı için de yatırım olduğunu ifade eden Medicana Konya Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Harun Kütahya, ayak yapısına uygun olmayan ayakkabıların pek çok rahatsızlığa zemin hazırladığını söyledi. Op. Dr. Kütahya, "En sık karşılaştığımız problemler arasında tırnak batması, mantar enfeksiyonları ve nasırlar yer alıyor. Ayağın taban yapısı düz, yüksek kemerli veya taraklı olabilir. Buna uygun ayakkabı seçilmediğinde, bu sorunlar kaçınılmaz hale geliyor. Vücutta zincirleme sorunlara yol açabiliyor. Üstelik sadece ayağı değil; ayak bileği, diz, kalça ve omurga sağlığını da olumsuz etkiliyor" diye konuştu.

AYAKKABI HİJYENİ EN AZ AYAKKABI SEÇİMİ KADAR ÖNEMLİ

Günlük yaşamda en çok temas edilen eşyalar arasında yer alan ayakkabıların, hijyenin de önemli bir parçası olduğunu ifade eden Op. Dr. Harun Kütahya, ayakkabıların dönüşümlü kullanılmasının da sağlık açısından önemli olduğunu söyleyerek şunları kaydetti:

"Birçok kişi tek bir ayakkabıyı uzun süre kullanıyor. Oysa ayakkabının her gün giyilmesi havalanmasını engelliyor, nem birikimine yol açıyor. Uzun süre nemli ve havasız ayakkabı giymek, en sık görülen problemlerden biri olan ayak mantarına davetiye çıkartıyor. En azından gün aşırı ayakkabı değiştirmek gerekir."

YANLIŞ AYAKKABI, AYAK SAĞLIĞININ EN BÜYÜK DÜŞMANI OLABİLİR

Op. Dr. Harun Kütahya, "Yanlış seçilen ayakkabılar ayakta şekil bozukluklarına, nasırlara, ağrılara ve duruş bozukluklarına neden olabilir. Ayağın tam kalıbına uymayan modeller, özellikle uzun süreli kullanımlarda ciddi ortopedik sorunlara yol açar. Bu nedenle ayakkabı satın alırken rahatlık ilk kriter olmalıdır" dedi.

Ayakkabı seçerken topuk yüksekliği ve taban desteğinin de dikkate alınması gerektiğini belirten Op. Dr. Harun Kütahya, "Uzun süre yüksek topuklu ayakkabı giymek bel ve diz ağrılarına, düz taban ayakkabılar ise ayak kavsinin bozulmasına neden olabilir. Günlük kullanımda 2-4 santimetre topuk yüksekliği idealdir. Ayrıca ayakkabının tabanı, ayak kavisini destekleyecek şekilde olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Harun Kütahya, "Ayakkabı seçimine özen göstermek yalnızca konfor değil, uzun vadeli ayak sağlığı açısından da gereklidir. Doğru ayakkabı seçimi, vücut duruşunu destekler, ağrıları önler ve yaşam kalitesini artırır" diye konuştu.