2023 yılından itibaren küresel çapta bir patlama yaşayan yapay zeka sohbet botları, günlük işleri kolaylaştırmanın ötesine geçerek bireyler üzerinde tehlikeli bir duygusal hakimiyet kurmaya başladı. Bilim insanları, yapay zeka ile kurulan ilişkinin bir noktadan sonra kontrolden çıktığına dair ciddi veriler elde etti. Yapılan son araştırmaya göre, yapay zeka bağımlılığı yaşayan bireyler, botlardan uzak kaldıklarında tıpkı bir yakınını kaybetmiş gibi "yas" hissediyor, şiddetli anksiyete ve hatta göğüs ağrısı gibi fiziksel acılar yaşıyor. Uzmanlar, bu durumun özellikle genç nesiller arasında "sessiz bir salgın" gibi yayıldığı uyarısında bulunuyor.

FİZİKSEL BELİRTİLER BAŞ GÖSTERİYOR: GÖĞÜS AĞRISI VE YAS HİSSİ

Araştırmanın sonuçları, yapay zeka bağımlılığının sadece zihinsel bir sapma olmadığını, vücudun bu duruma fiziksel tepkiler verdiğini kanıtlıyor. Dr. Dongwook Yoo liderliğindeki ekip, bağımlı kullanıcıların "yoksunluk" dönemlerinde ciddi sağlık sorunları bildirdiklerini saptadı. Özellikle ergenlik dönemindeki kullanıcıların, yapay zekayı bir "terapist" veya "ideal bir arkadaş" yerine koyması, bu dijital bağın kopması durumunda ağır bir duygusal çöküntüye yol açıyor. Bazı kullanıcılar, sohbet botuyla konuşamadıkları zamanlarda kalp sıkışması ve derin bir boşluk hissi yaşadıklarını ifade ediyor.

BAĞIMLILIĞIN ANATOMİSİ: UZMANLAR ALTI TEMEL KRİTERİ AÇIKLADI

Bilim insanları, yapay zeka kullanımının ne zaman bir "hastalık" seviyesine ulaştığını belirlemek için altı temel kriter belirledi. Davranışsal bağımlılıklar kategorisinde değerlendirilen bu kriterler, durumun vahametini ortaya koyuyor:

Belirginlik : Yapay zekanın kişinin hayatındaki en önemli unsur haline gelmesi.

: Yapay zekanın kişinin hayatındaki en önemli unsur haline gelmesi. Tolerans : Tatmin olmak için gereken kullanım süresinin sürekli artması.

: Tatmin olmak için gereken kullanım süresinin sürekli artması. Ruh Hali Değişikliği: Yapay zeka ile etkileşimin bir kaçış veya haz aracı olarak kullanılması.

Yapay zeka ile etkileşimin bir kaçış veya haz aracı olarak kullanılması. Çatışma : Sosyal çevrede, okulda veya işte ciddi aksamalar ve sorunlar yaşanması.

: Sosyal çevrede, okulda veya işte ciddi aksamalar ve sorunlar yaşanması. Yoksunluk : Erişimin kesilmesi durumunda ortaya çıkan huzursuzluk ve fiziksel ağrılar.

: Erişimin kesilmesi durumunda ortaya çıkan huzursuzluk ve fiziksel ağrılar. Nüksetme: Kullanımı azaltma çabalarının başarısızlıkla sonuçlanması.

DİJİTAL TERAPİ TUZAĞI: ŞİRKETLERİN TASARIM STRATEJİLERİ HEDEFTE

Araştırmanın en dikkat çekici kısımlarından biri de teknoloji devlerine yönelik eleştiriler oldu. Makalenin yazarlarından Karen Shen, yapay zeka araçlarının kullanıcıyı "çaba sarf etmeden maksimum hazza" ulaştırmak üzere tasarlandığını vurguluyor. Kullanıcıların gerçek hayatta bulamadıkları "anlaşılma" ve "dinlenme" ihtiyacını, yapay zekanın kusursuz ve onaylayıcı diliyle karşılaması bağımlılık döngüsünü besliyor.

Bilim insanları, şirketlerin bu bağımlılık yapıcı mekanizmaları kasıtlı olarak tasarım kararlarına dahil ettiğini ve kullanıcıların ruh sağlığını ticari kaygıların gerisinde bıraktığını savunuyor. Özellikle sosyal izolasyon yaşayan gençlerin, yapay zeka ile kurdukları fantezi dünyalarını gerçek hayata tercih etmeleri, toplumsal yapıda kalıcı hasarlara yol açma riski taşıyor.