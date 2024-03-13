Yapay zekayı kullandı: Ölen annesiyle sohbet etti

Yayınlanma: 13.03.2024 - 19:58

Güncelleme: 13.03.2024 - 19:58

Teknolojiyle birlikte gelişen yapay zeka, bazı durumlarda zararlı deepfake'ler oluşturmak için kullanılıyor. Bu ileri yapay zeka şüphesiz bazı zararlara yol açsa da, bir kadın bu teknolojiyi annesini kaybetmenin acısıyla baş etmek için kullandı...

ÖLÜLERİ SİMÜLE EDEN PROGRAM

Annesini 2018 yılında kaybeden kadın, annesiyle son bir görüşme yapabilmek için, ölüleri simüle edebilen bir yapay zeka programıyla iletişime geçti. Yapay zekayı kullanmak için kullanıcılar ölen kişi hakkında bir form dolduruyor. Kişinin söylediği alıntılar da dahil olmak üzere, onlar ve ilişkileri hakkında bilgiler içeriyor.

ÜRKÜTÜCÜ SONUÇLARI VAR

Annesiyle olan görüşmesinden 'ürkütücü' sonuçlar aldığını söyleyen kadın, yapay zekanın kendisiyle annesi gibi sohbet ettiğini söyledi. Bu yapay zeka programı aylık 10 dolar karşılığında satılıyor.