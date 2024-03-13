Apple, yapay zeka odaklı yeni bir reklam platformu test ediyor

Yayınlanma: 13.03.2024 - 11:08

Güncelleme: 13.03.2024 - 11:08

Apple, direkt App Store odağında yeni bir reklam platformu geliştirmeye odaklandı. Belirli iş ortaklarıyla birlikte geliştirilen ve test edilen yapay zekalı sistem, reklamların uygulama mağazasında nereye yerleştirileceğinden, boyutlarına kadar seçiyor. Bu sayede uygulama mağazasında reklamların uygun konumlar seçilerek yerleştirilmesi ve yüksek performans sunması bekleniyor.

APPLE, APP STORE İÇİN REKLAM DESTEKLİ SİSTEM TEST EDİYOR

Türkiye'de olmasa da pek çok ülkede yer alan App Store içindeki reklamların konumu sorun olabiliyor. Bunun için yapay zekaya başvuran Apple, sistemlerini yapay zeka odağına almaya devam ediyor. Şirketin CEO'su Tim Cook, Apple'ın üretken yapay zeka alanında önemli yatırımlar yaptığını zaten vurgulamıştı.