Yapılan hatalar buzdolabının kötü kokmasına neden oluyor! Çözümü ise 3 malzemeli bir karışımda...

Yayınlanma: 14.05.2024 - 21:49

Güncelleme: 14.05.2024 - 21:49

Yapılan hatalar buzdolabının kötü kokmasına ve bu kokunun yiyeceklere sinmesine enden olabilir. Buzdolaplarının zaman zaman kötü kokmasının birçok nedeni vardır ancak bazen alışkanlıkların bu kokuları tetiklediğinin farkında bile varılmaz...

ESKİ YİYECEKLER EN BÜYÜK NEDEN

Kötü kokuların belki de en büyük nedeni eski yiyecekler. Genellikle son kullanma tarihi geçen ürünler hatta bu ürünlerin kırıntıları bile kalıcı kokulara neden olabilir. Yapılacak derinlemesine bir temizlik bu kokudan arınmak için faydalı olacaktır.

Bu kokuyu gidermek için 1 fincan beyaz sirke, 1 fincan su ve 1 çay kaşığı bulaşık sabunundan oluşturulan karışım yeterlidir.

DÜZENLİ TEMİZLİK YAPMAMAK

Düzenli temizlik yapılmaması kırıntıların dolapta kalarak çürümesine neden olur. Bu nedenle haftada bir yapılacak bir temizlik işlemi kokuları engeller.

HIZLI TEMİZLİK YAPMAMAK

Buzdolabına dökülenleri en kısa sürede temizlememek de kötü kokulara neden olabilir. Döküntüleri hemen bir bezle temizlemek koku oluşumunu engeller.

KARBONAT KULLANMAMAK

Karbonat koku gidericidir ancak zamanla koku emici özelliğini kaybeder. Ağzı açık bir kapta tutan karbonatı ayda bir değiştirmek buzdalabının kötü kokmasını engeller.

Karbonat yerine beyaz sirke, kahve telvesi, narenciye kabukları veya vanilya özü kullanmak da kötü kokuları gidermek için faydalı seçeneklerdir.

PLASTİK KULLANIMI

Plastik yemek kapları rahat olsa da kötü koku oluşumunda önemli bir etken. Taze bir şekilde yiyecekleri saklamanın en iyi yolu cam saklama kaplarıdır.

ÜRÜNLERİ AÇIK BİR ŞEKİLDE BUZDOLABINA KALDIRMAK

Ürünleri cam kaplarda ve temiz bir şekilde saklamak eğer tamamen kapalı bir şekilde kaldırılmıyorsa etkisiz olur.

Soğan, sarımsak ve peynir gibi güçlü kokulu yiyecekleri saklarken dikkatli olmak gerekir.