Yayınlanma: 09.05.2024 - 12:17

Güncelleme: 09.05.2024 - 12:17

Evcil hayvan sahipleri, ne kadar sevimli olurlarsa olsunlar, dört ayaklı dostlarının arkasını temizlemenin zor olabileceğini iyi bilirler. Evcil hayvan tüyleri, kirli patilere ve sivri tırnaklara kadar, bu tüylü hayvanlar ortalığı nasıl dağıtacaklarını iyi bilirler. Bu durumları yönetebilmek ve hatta önleyebilmek rutin temizliği çok daha kolay hale getirebilirsiniz. Peki, hangi ipuçları evinizi daha temiz tutacaktır? İşte evcil hayvan sahiplerinin bilmesi gereken 10 temizlik tavsiyesi...

EVCİL HAYVAN SAHİPLERİNİN BİLMESİ GEREKN 10 TEMİZLİK TAVSİYESİ

1. Mobilya kılıfları kullanın:

Evcil hayvanları mobilyalarınızdan uzak tutamıyorsanız, kumaşı hasardan ve istenmeyen kokulardan korumak için kılıf kullanmanız faydalı olabilir. Çoğu mobilya kılıfı kolayca çıkarılıp yıkanabilecek şekilde tasarlanmıştır. Düzenli yıkama, temiz ve kokusuz bir ortamın korunmasına yardımcı olur. Mobilya kılıfları, evcil hayvan tüylerine karşı koruma sağlamanın yanı sıra, dökülmeler, kazalar veya içeride izlenen kirlerin neden olduğu lekelere karşı da koruma sağlayabilir. Örtüleri satın alırken, evcil hayvan dostu malzemelerden yapılmış olanları seçmeye özen gösterin. Dayanıklı olmaları, aşınma ve yıpranmaya karşı dirençli olmaları önemlidir. Evcil hayvanınızın pençeleri tarafından kolayca delinip yırtılabilecek malzemelerden kaçınmak da önemlidir.

2. Evcil hayvanınızın tüylerini toplamak için sık sık tımar tarağı kullanın:

Evcil hayvanınızın tüyleri ve tozdan arınmasına yardımcı olmak için günlük fırçalama ve düzenli banyo önemlidir. Ayrıca, evcil hayvanınızın tırnaklarının çok uzadığında düzenli olarak keserek zemin ve kapılarınızı hasardan koruyabilirsiniz. Tırnak kesimi, tırmalama hasarını azaltmaya yardımcı olacaktır. Evcil hayvanınızın tırnaklarını keserken dikkatli olmak ve ona zarar vermemek için nasıl yapılacağını öğrenmek önemlidir. Eğer tırnak kesme konusunda kendinize güvenmiyorsanız, bir kuaföre veya veteriner hekime danışabilirsiniz.

3. Yemek ve su kaplarının altına bir paspas yerleştirin:

Köpeğiniz yemek yerken, mama kabının altına bir paspas koyarak mamayı etrafa saçılmasını önleyebilirsiniz. Bu sayede paspas, dökülen mamayı yakalayarak temizliği kolaylaştırır. Temizlemesi pratik olan ve kaymayan yüzeylere sahip paspaslar tercih edebilirsiniz. Bu yöntem hem evinizin temiz kalmasını sağlar hem de köpeğinizin yemek zamanını daha düzenli hale getirir.

4. Evcil hayvan kokularını gidermek için karbonat kullanın:

Evcil hayvanlar bazen, özellikle de evin en sevdikleri alanlarında arkalarında koku bırakabilirler. Kabartma tozu koku nötralize edici özelliklere sahiptir ve genellikle kötü kokuları emmek ve ortadan kaldırmak için kullanılır. Evdeki halıların, mobilyaların ve hatta evcil hayvan yataklarının üzerine kabartma tozu serpebilirsiniz. Serptikten sonra yaklaşık 15 ila 30 dakika bekletin ve ardından iyice süpürün. Bu işlem kötü kokuların giderilmesine yardımcı olur ve evinizi taze ve temiz tutar.

5. Evinizi sık sık süpürün:

Evcil hayvan tüylerinin evinizi ele geçirmesini önlemek için düzenli olarak elektrik süpürgesi kullanabilirsiniz. Özellikle evcil hayvan tüyleri için tasarlanmış elektrikli süpürgeler veya evcil hayvan tüyü aparatları bulunan elektrik süpürgeler tercih edebilirsiniz. Bu aparatlar, halılar, koltuklar ve diğer mobilyalardaki tüyleri kolayca temizlemenize yardımcı olur. Evcil hayvanınızın tüy döktüğü bölgelerde düzenli olarak vakum yaparak evinizi temiz tutabilir ve tüylerin yayılmasını engelleyebilirsiniz.

6. Duş giderini evcil hayvan tüylerinden koruyun:

Banyo sırasında evcil hayvan tüylerinin duşunuza girmesi kaçınılmaz olabilir, ancak bu durumu daha kolay yönetmek için bazı ipuçları vardır. Evcil hayvanınızı banyo yapmadan önce taramak, gevşek tüylerin temizlenmesine yardımcı olur ve duş sırasında tüy dökülmesini azaltabilir. Banyo sırasında evcil hayvanınızın tüy tipine uygun bir bakım fırçası kullanarak daha fazla tüy dökülmesini önleyebilirsiniz. Ayrıca, giderin üzerine evcil hayvan tüylerinin tıkanmaya neden olmasını engelleyen bir tüy tutucu yerleştirmek, temizliği kolaylaştırabilir ve gider tıkanıklıklarını önleyebilir. Bu basit önlemlerle banyo sırasında evcil hayvan tüylerini kontrol altında tutabilir ve temizlik işlerini daha az zahmetli hale getirebilirsiniz.

7. Evcil hayvan yataklarını düzenli olarak yıkayın:

Evcil hayvanınızın yatağını temiz tutmak, evinizde kötü kokuların ve tüy birikimlerinin önlenmesine yardımcı olabilir. Köpek yatağı veya kedi kulesi gibi evcil hayvan ekipmanlarını düzenli olarak temizlemek önemlidir. Evcil hayvanlar için güvenli deterjanlar kullanarak yatakları yıkayabilir veya kolayca çıkarılıp yıkanabilen kılıflar tercih edebilirsiniz. Eğer yatağın örtüsü çıkarılamıyorsa, yatağın üzerine bir miktar karbonat serpiştirip 10 ila 15 dakika bekletin ve ardından süpürün. Bu yöntem, kötü kokuları emerek yatağı temizlemeye yardımcı olabilir. Temizlik rutini olarak evcil hayvan yataklarını düzenli olarak temizlemek, evcil hayvanınızın sağlığı için de önemlidir. Temiz bir yatak, evcil hayvanınızın konforunu artırır ve bakteri veya parazitlerin üremesini engeller. Ayrıca, yatakları temiz tutarak evinizde daha hijyenik bir ortam sağlayabilirsiniz.

8. Bir tırmalama direği alın:

Kediniz mobilyalarınıza zarar veriyorsa ve tırmalama alışkanlığından vazgeçmesini istiyorsanız, bir tırmalama direği veya tahtası satın alabilirsiniz. Kediler doğal olarak tırnaklarını törpülemek ve işaretlemek için tırmalama ihtiyacı duyarlar. Bu yüzden onlara belirli ve uygun tırmalama yüzeyleri sunmak önemlidir. Tırmalama direği veya tahtası, kedinizin tırnaklarını keskinleştirmesine ve törpülemesine yardımcı olurken, mobilyalarınızı korumanıza da olanak tanır. Kedinizin bu tırmalama yüzeylerini kullanmayı tercih etmesi için tırmalama direğini cazip hale getirmek için üzerine kedi otu veya tırmalama tahtasını çekici hale getirecek diğer öğeler ekleyebilirsiniz. Tırmalama direği veya tahtası, kediler için doğal bir davranışı desteklerken evinizdeki mobilyaları korumanıza yardımcı olabilir. Bu yöntem, kedinizin ihtiyaçlarını karşılamak ve ev düzeninizi korumak için etkili bir çözüm olabilir.

9. Doğru kum kabını seçin:

Kedinizin kumunun evinizin her yerine dağılmasını önlemenin etkili yollarından biri, doğru kum kabını seçmektir. Yüksek kenarlı bir kum kabı, kedilerin kumu tekmelemesini veya kabın dışına saçmasını önleyebilir. Yüksek kenarlı bir kum kabı, kedinizin kumuyla uğraşırken daha fazla kontrol sağlar. Kediniz kumu gömme veya çıkarma işlemlerini yaparken, kabın yüksek kenarları kumun kabın dışına çıkmasını engelleyebilir. Bu şekilde, kedinizin tuvalet alışkanlıklarını yönetmek ve evinizin temizliğini korumak daha kolay hale gelir. Kum kabı seçerken, kedinizin boyutuna ve alışkanlıklarına uygun bir model seçmek önemlidir. Geniş ve yüksek kenarlı bir kum kabı, kedinizin rahatça tuvaletini yapmasına olanak tanırken, kumun dağılmasını önleyebilir. Bu şekilde, evinizde daha temiz ve düzenli bir ortam sağlayabilirsiniz.

10. Bir kum matı kullanın:

Eğer bir kediniz varsa ve kumun kum kabından dışarı atılma eğilimi olduğunu fark ettiyseniz, bu durumu kontrol altına almak için gözenekli bir malzemeden yapılmış bir kum matı kullanabilirsiniz. Kum matı, kum kabının önüne veya altına yerleştirilerek kedinizin çıkarken kum parçacıklarını yakalamaya yardımcı olur. Gözenekli yapısı sayesinde kum parçacıkları matın içine düşer ve orada hapsolur, böylece evinizin diğer bölgelerine yayılmaları engellenir. Kum matı seçerken dokulu yüzeylere sahip olanları tercih etmek daha etkili olabilir. Dokulu yüzeyler, kedinin patilerine dokunarak üzerlerindeki kumları düşürmesine yardımcı olur. Bu şekilde, evinizin daha temiz kalmasını sağlayabilirsiniz ve kum parçacıklarının dışarı yayılmasını önleyebilirsiniz.