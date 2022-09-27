Yaralı kedisinin tedavisi için 1700 kilometre katetti

27 Eylül 2022 Salı, 10:50

Rize'nin Piriçelebi Mahallesi'nde Esin Bayrak'ın işyerinde baktığı 'Duman' isimli kediye, henüz kimliği belirlenemeyen sürücü, otomobille çarptı. Sürücü, aracıyla kaçarken, kedi ise Bayrak tarafından veterinere götürüldü.

İÇ ORGANLARI ZARAR GÖRDÜ

Çekilen röntgende; kedinin diyaframının yırtıldığı, iç organlarının karıştığı ve ciğerinin zarar gördüğü belirlendi.

Rize'deki veteriner kliniğinde tedavisi yapılamayan kedi, Bayrak tarafından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne getirildi. Prof. Dr. Ahmet Özak ve 2 asistan hekimin ameliyata aldığı 'Duman'ın operasyonu başarılı geçti.

İşleri için Rize'ye dönen ve 4 gün sonra yeniden geldiği Samsun'da iyileşen kedisine sarılan Bayrak, büyük mutluluk yaşadı. Bayrak, 4 günde kedisi için Rize'den Samsun'a 2 kez gidiş dönüşle 1700 kilometre yol katetti.

"1700 KİLOMETRELİK BİR YOLCULUK OLDU AMA DEĞDİ"

'Duman' ile annesi ve kardeşine evlatları gibi baktığını belirten Esin Bayrak, "Duman'ın annesi bir yavruyla beraber benim kapıma bırakılmıştı. O yavrusu şu an evimde, ona evde bakıyorum. 'Duman' da annesiyle beraber dükkanda duruyordu. 'Duman'a dükkanın önünde araba çarptı. Hemen alıp veterinere götürdük ama diyaframı patlamış ve organları birbirine girmiş. Ciğeri artık sönmeye başlamıştı. Samsun'da veya İstanbul'da ameliyat olması gerektiği söylendi. Biz de eşimle apar topar yola çıkıp OMÜ Hayvan Hastanesi'ne getirdik. Ameliyatı başarılı geçti ve 4'üncü gününde gelip 'Duman'ımızı aldık. Gidiş gelişlerle beraber yaklaşık 1700 kilometrelik bir yolculuk oldu ama değdi" diye konuştu.

'Duman'ın durumunun iyi olduğunu söyleyen Bayrak, "Ben olay günü 'Duman'ı öldü, zannetmiştim. Bana yüzde 1 yaşama şansı var demişlerdi ve ameliyatı zorlu bir operasyondu. Karadeniz Bölgesi'nde yalnızca Samsun'da olabilecekti ameliyat. Burada Prof. Dr. Ahmet Özak ve 2 asistan hekim yaptı operasyonu. Aşırı derecede ilgili ve sıcak kanlı insanlar. Onlara özellikle çok teşekkür ediyorum. Ayrıca isimlerini tek tek vermeyeceğim ama 'Duman'ın yaşamasında bana destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" dedi.