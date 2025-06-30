Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir'de gösterdiği performansla adından söz ettiren Yaren Güldiken aşk hayatıyla da sosyal medyada gündem oldu. Peki, Yaren Güldiken kimdir? Yaren Güldiken kaç yaşında, nereli? Yaren Güldiken hangi dizilerde oynadı?
YAREN GÜLDİKEN KİMDİR?
1998 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Yaren Güldiken, Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunudur.
YAREN GÜLDİKEN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Yaren Güldiken, oyunculuğa ilk adımını reklam filmleriyle attı. Asıl çıkışını ise 2021 yılında yayınlanan "Hiç" adlı dizideki Doğa karakteriyle gerçekleştirdi. Genç oyuncu, şimdilerde Uzak Şehir dizisinde Pakize karakteriyle ekranlara geliyor.