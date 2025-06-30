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Yaren Güldiken kimdir? Yaren Güldiken kaç yaşında, nereli? Yaren Güldiken hangi dizilerde oynadı?

Yaren Güldiken kimdir? Yaren Güldiken kaç yaşında, nereli? Yaren Güldiken hangi dizilerde oynadı?

30.06.2025 17:41:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Yaren Güldiken kimdir? Yaren Güldiken kaç yaşında, nereli? Yaren Güldiken hangi dizilerde oynadı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan “Uzak Şehir” dizisinde Pakize Sancak karakterine hayat veren Yaren Güldiken sosyal medyada araştırma konusu oldu. Peki, Yaren Güldiken kimdir? Yaren Güldiken kaç yaşında, nereli? Yaren Güldiken hangi dizilerde oynadı?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir'de gösterdiği performansla adından söz ettiren Yaren Güldiken aşk hayatıyla da sosyal medyada gündem oldu. Peki, Yaren Güldiken kimdir? Yaren Güldiken kaç yaşında, nereli? Yaren Güldiken hangi dizilerde oynadı?


YAREN GÜLDİKEN KİMDİR?

1998 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Yaren Güldiken, Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunudur.

YAREN GÜLDİKEN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Yaren Güldiken, oyunculuğa ilk adımını reklam filmleriyle attı. Asıl çıkışını ise 2021 yılında yayınlanan "Hiç" adlı dizideki Doğa karakteriyle gerçekleştirdi. Genç oyuncu, şimdilerde Uzak Şehir dizisinde Pakize karakteriyle ekranlara geliyor. 


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