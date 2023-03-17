Yaren Leylek, 12. yılda da balıkçı Adem amcayı unutmadı!

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 13:16

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 13:18

Bursa’nın Karacabey ilçesinde, balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikâyesiyle milyonların gönlüne taht kuran Yaren Leylek, 12. yılda da göçten gelip Eskikaraağaç Leylek Köyü'ndeki dostu Yılmaz’ın kayığına kondu.

12 yıldır her bahar göçten geldiğinde Eskikaraağaç Leylek Köyü'ndeki yuvasına yerleşen Yaren Leylek, yaz boyunca dostu Adem Yılmaz’la yeniden göle açılacak.

ENDİŞELİ BEKLEYİŞ SONA ERDİ

Köye daha önce geldiği tarihlerin üzerinden 20 gün geçince hikâyeyi merak edenler, Adem Yılmaz ile birlikte endişelenmeye başlamıştı. Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medyada bu sabah çektiği fotoğrafla müjdeli haberi verdi.

"GELİŞİNE ÇOK MUTLU OLDUK"

Köye gelen Yaren Leylek ve eşi Nazlı, bu sabah balıkçı Adem Yılmaz’ın kayığına konarak geleneksel pozlarını verdi. Balıkçı Adem Yılmaz, “Ayın 6’sından 15’ine kadar meraktan adeta öldüm öldüm dirildim. Gelecek mi gelmeyecek mi hep merak ettim. Şükürler olsun ki geçen yıl geldiği tarihten 11 gün sonra bu yıl da Yaren döndü. Ben ve köylüm çok mutlu olduk gelişine. Mutluluğumu tarif edemem, çok sevindim” diye konuştu.

"GELEMEME İHTİMALİNDEN DOLAYI KORKTUK"

Hikâyeyi kamuoyuna duyuran Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş de, şu ifadeleri kullandı:

“Geçen yıl Yaren geldiğinde karlı bir havaya denk gelmişti. Belki yine kar ile karşılaşmamak için gecikmiştir. Ama yaşı da var, o yüzden gelememe ihtimalinden dolayı korktuk. Her sene bu ihtimalle uğurluyoruz onu. Neyse ki geldi. Bunca sıkıntılı ve üzücü gündem arasında, Yaren Leylek umutla bekleyişin sembolü olmuştu. Ve sonunda hikâye, bu yıl da gerçek oldu. Tüyü kadar ömrü olsun.”

ON BİNLERCE LEYLEĞİN GÖÇ ROTASINDA

Öte yandan, Türkiye’yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü, her yıl göç döneminde on binlerce leyleğin geçtiği bir göç rotası üzerinde. Köy, aynı zamanda yerleşik leyleklere de ev sahipliği yapıyor.

Bundan 12 yıl önce, Uluabat Gölünde balık tutarken kayığına konan Yaren Leylek ile dostluğu başlayan Adem Yılmaz’ın tanık olduğu bu hikâye, fotoğraflanmasıyla birlikte uluslararası bir üne de kavuşmuştu. Hikâye, Yunanistan’da gölge oyunu olarak oynatılırken Avusturya ve Almanya’da ders kitaplarına konu oldu.

2019 yılında Burak Doğansoysal’ın filme aldığı ve Karacabey Belediyesi’nin katkılarıyla hazırlanan ‘Yaren’ adlı belgesel ise Prag Film Ödülleri'nden en iyi belgesel ödülüyle dönmüştü. Geçtiğimiz yıl ise Karacabey Belediyesi, balıkçı Adem ve Yaren Leylek’in heykelini yaptırarak, hikâyenin köy meydanında ölümsüzleşmesini sağlamıştı.