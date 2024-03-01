Yaren Leylek 13. yılda da balıkçı Adem amca ile buluştu

Yayınlanma: 01.03.2024 - 11:33

Güncelleme: 01.03.2024 - 11:33

Bursa’nın Karacabey ilçesinde, balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikâyesiyle yıllardır merakla takip edilen Yaren Leylek, 13. yılda da göçten gelip Eskikaraağaç Leylek Köyü'ndeki dostu Yılmaz’ın kayığına kondu.

12 yıldır her bahar göçten geldiğinde Eskikaraağaç Leylek Köyü'ndeki yuvasına yerleşen Yaren Leylek, bu yaz boyunca da dostu Adem Yılmaz’la yeniden göle açılacak.



Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş, bu sabah sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla "Müjdeler olsun! Geleneksel Adem ve Yaren kavuşması 13. yılında yeniden gerçekleşti. O kocaman kanatlarıyla denizleri, çölleri aştı. Diyarların üstünden, yağmurların kıyısından sıyrılıp dün köyüne, bugün ise Adem Amca'nın kayığına kondu. Cemreleri bile beklemeden baharı getirdi" diyerek geleneksel buluşmanın müjdesini verdi.