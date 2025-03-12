Yaren Leylek geldi mi? 2025 Yaren Leylek neden gelmedi?
Bursa’nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren isminin verildiği Leylek uzun yıllardır belirli dönemlerde bir araya geliyor. Peki, Yaren Leylek geldi mi? 2025 Yaren Leylek neden gelmedi?
Her yıl baharın kendini hissetirmesi ve kuşların göç zamanının gelmesiyle birlikte Mart ayının başlangıcında Yaren Leylek, kadim dostu Adem amcanın yanına geliyor. Peki, Yaren Leylek geldi mi? 2025 Yaren Leylek neden gelmedi?
YAREN LEYLEK GELDİ Mİ?
Türkiye'yi 'Avrupa Leylek Köyleri' ağında temsil eden Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek köyünde yaşayan balıkçı Adem Yılmaz ile 'Yaren' adını verdiği leyleğin 14 yıldır süren dostluğu, milyonlarca kişinin takip ettiği hikayeye dönüştü.
14'üncü yılda da Yaren'in gelmesini heyecanla beklediğini söyleyen Adem Yılmaz, "Bu sene 14’üncü yıl. Gelmesine birkaç gün kaldı. Heyecanla bekliyorum. Biraz da tedirginim, acaba gelecek mi diye. Bu kuşku bende her yıl oluyor. İnşallah mart ayının 5'ine kadar Yaren'imizi bekliyorum. Köyümüz de Yaren'i seviyor, onlar da bekliyor. Yine gelerek bütün hayvanseverleri de sevindirecek inşallah" diye konuştu.
YAREN LEYLEK NEDEN GELMEDİ?
Adem Amca'nın beklediği Yaren leylek hâlâ gelmedi. Konuyla ilgili Yılmaz, "Ümidim var ama gelmez diye korkuyorum" dedi.
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