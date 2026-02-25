Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Eskikaraağaç Leylek Köyü'nde büyük bir heyecan yaşanıyor. Köyün simgesi haline gelen ve balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostlukla tüm Türkiye'nin sevgisini kazanan Yaren Leylek'in eşi Nazlı, bu yıl da yuvasına erken döndü. Peki, Yaren leylek geldi mi? Yaren leylek ne zaman gelecek?

YAREN LEYLEK GELDİ Mİ?

Yaren leylek henüz ülkeye gelmedi. Yaren geçen yıl 15 Mart'ta Adem amca ile bir araya gelmişti. Bu yıl da yine aynı tarihlerde yurda dönüş yapması bekleniyor.

Yaren ile balıkçı Adem Yılmaz'ın öyküsü, 2019'daki belgeselin ardından 2023'te bir macera çocuk filmine, 2024 yılında The New York Times gazetesine de konu oldu.