Yargı dizisinden seyirciyi üzecek karar: Her şey kararında...

26 Eylül 2022 Pazartesi, 11:08

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı 'Yargı' dizisi geçtiğimiz hafta 2. sezonuyla seyirci karşısına çıktı.

Reytinglerde güzel sonuçlar alan dizi, sosyal medyada da aynı akşam yayınlanan rakiplerine açık ara fark attı.

Hikayede büyük değişimlerin yaşandığı Yargı'yla ilgili akıllara gelen tek soru; "bu sezon dizinin son sezonu mu olacak?" oldu.

TV eleştirmeni Sina Koloğlu, izleyicinin merak ettiği bu sorunun cevabını sosyal medyada verdi.

Güvenilir bir kaynaktan aldığı bilgiyi seyirciye aktaran Koloğlu, Yargı dizisinin bu sezon sona ereceğini belirtti.

Sina Koloğlu’nun diziyle ilgili açıklaması şu şekilde; “Güvenilir bir kaynağa sordum diyeyim. ‘Tadında bırakalım diye düşünüyoruz’ cevabını aldım.”

Anlaşılan o ki Ay Yapım, diziyi fazla uzatmadan hikayeyi tadında bırakıp neticelendirmek istiyor.