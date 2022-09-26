Yargıtay: İnternet dolandırıcılığında zararın tamamından 'banka' sorumlu

26 Eylül 2022 Pazartesi, 09:45

Yargıtay, 'internet dolandırıcılığı' yoluyla bankadaki parası çekilen kişinin zararından bankanın sorumlu olduğuna hükmetti.

Türkiye gazetesinden Yeşim Eraslan'ın haberine göre; Yargıtay’ın gündemine yansıyan olay Eskişehir’de yaşandı.

Davacının bilgisi dışında Eskişehir’den İskenderun Şubesine para transferi gerçekleştirildi, oradan da başka bir ildeki şubeden çekildi.

ZARARIN ÖDENMESİNİ TALEP ETTİ

Davacı, kendisinin bilgi ve talimatı dışında yapılan işlemle ilgili bildirim yapılmadığını, bankanın kusurlu davrandığını, özen yükümlülüğünü yerine getirmediğini belirtti ve internet bankacılığı sebebiyle uğradığı zararın faiziyle birlikte kendisine ödenmesini talep etti.

Banka, havale işlemi sırasında davacının telefon ile aranarak sorulan tüm sorulara doğru cevap verdiğini, ilk havalenin gerçekleştirildiğini ikinci ödeme esnasında ise imza teyidi alınamadığı için işlemin gerçekleştirilmediğini belirterek, bilgi işlem sistemlerinin her yönüyle güvenli olduğunu, BDDK tarafından düzenli olarak denetlendiklerini, davanın reddine karar verilmesini talep etti.

YARGITAY, KARARI BOZDU

Davaya bakan Eskişehir 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, bankanın kusuru olmadığına, davarın reddine karar verdi. Karara itiraz gelince Yargıtay yerel mahkemenin kararını bozdu.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin kararına göre banka hesabındaki parası, bilgisi dışında çekilen kişi, yapılan bu işlemde, üçüncü kişilerle işbirliği ile veya başka şekilde kusurlu davrandığı kanıtlanmadıkça, hesaptan çekilen tüm paradan banka sorumlu olacak.

Daire, Bankaların hesaplarda bulunan paranın güvenliğini tam olarak sağlamak zorunda olduğuna dikkat çekerek, etkili bir güvenlik önlemi geliştiremeyen bankaların müşterilerinin mevduatından sorumlu olduğunu belirtti.