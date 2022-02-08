Yargı dizisine yeni transfer

08 Şubat 2022 Salı, 13:22

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan oyuncu Şükran Ovalı, başrollerini Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in paylaştıkları Yargı dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu.

İzleyici karşısına ‘Derya’ karakteriyle çıkmaya hazırlanan Ovalı’nın karakteri ve hikayenin seyrini nasıl değiştireceği merak konusu haline geldi.

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nergis Öztürk, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.