Yargı’da dikkat çeken Atatürk sahnesi
Yargı dizisindeki bir sahnede kız çocuğu defterine çizdiği Atatürk resmini göstererek "Çok seviyorum Atatürk'ü" dedi. Dizideki bu sahnenin Atatürk Anıtı'na yapılan saldırının ardından diziye eklendiği öğrenildi.
Başrollerini Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı ve Uğur Aslan'ın yer aldığı Yargı dizisi 19. yeni bölümüyle dün akşam ekranlara geldi.
Yargı dizisindeki Ceylin karakteri ile bir kız çocuğu arasında geçen diyalog dikkat çekti.
Kız çocuğu defterine çizdiği Atatürk resmini göstererek "Çok seviyorum Atatürk'ü" dedi. Dizideki bu sahnenin ise Samsun'da Atatürk Anıtı'na yapılan saldırının ardından diziye eklendiği öne sürüldü.
EK SAHNE ÇEKİLDİ
Geçtiğimiz günlerde Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı noktaya dikilen tarihi heykel, halatlarla yıkılmak istenmesi tepki çekmişti. Yeni bölümü ekranlara gelen Yargı'da ise senaryo akışında olmamasına rağmen yaşanan bu olay sonrası ek sahneler çekildiği iddia edildi.
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