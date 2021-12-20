Yargı dizisinin senaristi Sema Ergenekon'dan heyecanlandıran paylaşım

20 Aralık 2021 Pazartesi, 16:19

Kanal D'nin yeni sezondaki en iddialı yapımlarının başında gelen Yargı dizisinin hikayesi yazılmadan önce senaristi Sema Ergenekon, adliye koridorlarında ve mahkeme salonlarında mesai harcamış. İki yıl boyunca gözlem yapan Ergenekon’un yazdığı senaryo, izleyiciden büyük takdir görüyor. Yargı dizisi aynı zamanda her karakterin ayrı hikayeleri ve başrol oyuncuları ile sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

Dizi aynı zamanda müzikleriyle de beğeni topluyor. Müzik seçimleriyle beğeni toplayan dizinin jenerik müziği ise uzun yıllardır dizi müziklerine imza atan Toygar Işıklı’ya ait.

Işıklı ve Sema Ergenekon’un sosyal medya üzerinden yaptıkları bir konuşma, görenleri de yeni sürprizler konusunda heyecanlandırdı.

YARGI DİZİSİNİN MÜZİKLERİ ALBÜM OLUYOR

Daha önce, Yaprak Dökümü, Dudaktan Kalbe, Aşk-ı Memnu, Ezel, Fatmagül’ün Suçu Ne? ve Kuzey Güney gibi unutulmayan pek çok dizi müziğine imza atan Toygar Işıklı’nın paylaşımını Sema Ergenekon, Instagram hesabından paylaştı.

Ünlü müzisyen 2022’nin ilk günlerinde Yargı dizisinin müziklerinden oluşan bir albümün çıkacağının müjdesini takipçileri ile paylaştı.

Toygar Işıklı, Sema Ergenekon’u etiketleyerek “Belki de yeni yılda başka bir sürpriz de gelir. Belli mi olur? Değil mi?” mesajını yazdı. Ergenekon ise bu mesaja “Bence gelir” diyerek yanıt verdi.