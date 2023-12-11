Yargı'daki 'organ bağışı' sahnesi korkuttu, Türk Böbrek Vakfı Başkanı açıklama yaptı

Yayınlanma: 11.12.2023 - 10:55

Güncelleme: 11.12.2023 - 10:55

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı, Kanal D'de yayımlanan Yargı dizisinde geçen hafta ekrana gelen bölümde yer alan bir sahne, organ bağışı yapanlar arasında tedirginliğe yol açtı.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, dizideki sahnenin organ bağışçılarını tedirgin ettiğini söyledi.

Erk, “Dizide ambulans şoförü tarafından, kalp nakli bekleyen oğlu için organ bağışında bulunan kişileri, organın kullanılabilme şartı olan beyin ölümünün koşullarını sağlayarak öldürmesi ile hikaye edilen bölüm, ne yazık ki gerçek hayatta organlarını bağışlamış kişileri tedirgin etmiş ve verdikleri bu kararı sorgulamalarına neden olmuştur" dedi.

"TELEFONLAR SUSMADI"

Haber Global'den Mert İnan'ın haberine göre; Erk, dizideki sahne nedeniyle telefonlarının susmadığını belirterek, "Dizi yayınlandıktan hemen sonra vakfa telefonlar geldi, hepsini gerekli açıklamayı yaparak aydınlattık. Ancak gün geçtikçe artan telefon sayısı ile bu konuda açıklama yapma zorunluluğunun doğduğunu” dedi.

Erk, dizideki olumsuz sahne için şunları söyledi:

“Yargı dizisinin geçtiğimiz hafta ekrana gelen bölümünde ambulans şoförü tarafından, kalp nakli bekleyen oğlu için organ bağışında bulunan kişileri, organın kullanılabilme şartı olan beyin ölümünün koşullarını sağlayarak öldürmesi ile hikaye edilen bölüm, ne yazık ki gerçek hayatta organlarını bağışlamış kişileri tedirgin etmiş ve verdikleri bu kararı sorgulamalarına neden olmuştur."

"NAKİL BEKLEME SIRASI DİNAMİK"

Sağlık Bakanlığı'nın, organ nakli bekleme sırasının, dinamik bir yapıda olduğunu da belirten Erk, "Bekleyen hastalar kan grubu, doku uyumu, yaş, böbrekler için diyalize giriş süresi gibi kriterlere göre ayrıca listeleniyor. Kadavradan bağışlanan bir organın uygun hastaya gidebilmesi için çok çeşitli tıbbi tetkikler yapılıyor. Bu tetkikler sonucunda uygun hastalar belirlenmiş olsa dahi, söz konusu potansiyel alıcının o anki sağlık durumunun tespiti de nakil için ön koşul" diye konuştu.