Yayınlanma: 01.05.2025 - 15:47

Güncelleme: 01.05.2025 - 15:47

1 Mayıs’ın hemen ertesi günü olan 2 Mayıs 2025 Cuma’nın tatil olup olmadığı, özellikle öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Peki, Yarın (2 Mayıs) okullar tatil mi? 2 Mayıs Cuma günü okullar tatil olur mu?

2 MAYIS CUMA OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2024-2025 eğitim-öğretim yılı takvimine göre, 2 Mayıs 2025 Cuma günü resmi tatil değildir. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün resmi tatil olması nedeniyle okullar 1 Mayıs Perşembe günü kapalı olacak, ancak 2 Mayıs Cuma günü eğitim-öğretim faaliyetleri normal düzeninde devam edecek. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversiteler dahil olmak üzere tüm eğitim kurumları, 2 Mayıs’ta derslerine devam edecek. MEB’in takviminde 2 Mayıs için herhangi bir tatil öngörülmediği gibi, idari izin veya ek tatil ilanı da şimdilik söz konusu değil.