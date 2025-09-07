Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yarın 8 Eylül Pazartesi Marmaray, otobüs, metrobüs, metro, tramvay bedava mı? Okulun ilk günü otobüsler ücretli mi?

7.09.2025 18:34:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
MEB takvimine göre yeni eğitim öğretim yılı 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak. İstanbul'da Marmaray, otobüs, metrobüs, metro, tramvay gibi toplu ulaşım araçlarını kullanacak olan yurttaşlar, ücret tarifelerini merak ediyor. Peki, Yarın 8 Eylül Pazartesi Marmaray, otobüs, metrobüs, metro, tramvay bedava mı? Okulun ilk günü otobüsler ücretli mi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlayacağı 8 Eylül Pazartesi günü, yaşanabilecek yoğun trafiğin önlenmesi adına alınan kararı duyurdu. Peki, Yarın 8 Eylül Pazartesi Marmaray, otobüs, metrobüs, metro, tramvay bedava mı? Okulun ilk günü otobüsler ücretli mi? 

8 EYLÜL PAZARTESİ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

İBB'den yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlayacak olmasıyla ilgili bir takım kararlar alındı.

Bu kapsamda, okulların açılacağı pazartesi günü 06.00 ila 16.00 saatlerinde İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.

SEFER ARTIŞLARI YAPILACAK

Okulların açılması ve kış sefer planına geçişle birlikte toplu ulaşımda sefer artışları yaşanacak. Kentteki trafik yoğunluğun azaltılması için zabıta ekipleri, trafik denetimi ve yönlendirmesi yapacak.

Okul servis araçları, İSPARK'ın 112 otoparkını ilk gün ücretsiz kullanabilecek.İBB ayrıca 6-7 Eylül'de Saraçhane'deki 50. Yıl Parkı'nda çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

Öte yandan Marmaray TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından işletilmektedir. İBB'ye bağlı geçerli ulaşım araçları, otobüs, metro, metrobüs, vapur, tramvay gibi araçlardır. Marmaray bu kapsama dahil değildir.

Buna göre 8 Eylül'de Marmaray ücretli olacak.

