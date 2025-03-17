Yayınlanma: 17.03.2025 - 10:15

Güncelleme: 17.03.2025 - 10:15

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü büyük bir coşku ve gururla anılacak. Yurdun dört bir yanında yapılacak kutlamalar ile Çanakkale şehitleri anılacak. Peki, Yarın okullar tatil mi? 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü resmi tatil mi?

18 MART YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünün kentte coşkulu bir şekilde kutlanması amacıyla 18 Mart Salı günü, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel temel eğitim, ortaöğretim ve özel eğitim kurumlarında, halk eğitimi merkezlerinde ve özel kurslarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verileceği duyuruldu.

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ RESMİ TATİL Mİ?

18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil olmuyor. Okullar ve iş yerleri açık oluyor.

2025 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

Yılbaşı – 1 Ocak 2025, Çarşamba

Ramazan Bayramı Arifesi – 29 Mart 2025, Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Günü – 30 Mart 2025, Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü – 31 Mart 2025, Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü – 1 Nisan 2025, Salı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025, Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025, Perşembe

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025, Pazartesi

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