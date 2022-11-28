Nar Bağı filminin konusu ne, oyuncuları kim?

28 Kasım 2022 Pazartesi, 11:04

Nar Bağı (Pomegranate Orchard), yönetmenliğini ve senaryosunu Ilgar Necef'in üstlendiği, 2017 yapımlı bir dram filmidir.

NAR BAĞI FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, 12 yıl sonra ülkesine dönen bir adamın, kendisinden yıllardır haber alamayan ailesiyle yaşadığı yabancılaşma ve ilişkilerini yeniden ve baştan kurma çabalarını anlatıyor.

NAR BAĞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Hasan Agayev

Samimi Farhad

Ilaha Hasanova

Gurban Ismailov

NAR BAĞI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Nar Bağı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.5 olarak belirlenmiştir.