Nar Bağı filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2017 yılında vizyona giren Nar Bağı filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Nar Bağı filminin konusu ne? Nar Bağı filminin oyuncuları kim? Nar Bağı filminin IMDb puanı kaç?
Nar Bağı (Pomegranate Orchard), yönetmenliğini ve senaryosunu Ilgar Necef'in üstlendiği, 2017 yapımlı bir dram filmidir.
NAR BAĞI FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, 12 yıl sonra ülkesine dönen bir adamın, kendisinden yıllardır haber alamayan ailesiyle yaşadığı yabancılaşma ve ilişkilerini yeniden ve baştan kurma çabalarını anlatıyor.
NAR BAĞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Hasan Agayev
Samimi Farhad
Ilaha Hasanova
Gurban Ismailov
NAR BAĞI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Nar Bağı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.5 olarak belirlenmiştir.
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