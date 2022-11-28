Nar Bağı filminin konusu ne, oyuncuları kim?

2017 yılında vizyona giren Nar Bağı filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Nar Bağı filminin konusu ne? Nar Bağı filminin oyuncuları kim? Nar Bağı filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
28 Kasım 2022 Pazartesi, 11:04
Nar Bağı filminin konusu ne, oyuncuları kim?
Abone Ol google-news

Nar Bağı (Pomegranate Orchard), yönetmenliğini ve senaryosunu Ilgar Necef'in üstlendiği, 2017 yapımlı bir dram filmidir.

NAR BAĞI FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, 12 yıl sonra ülkesine dönen bir adamın, kendisinden yıllardır haber alamayan ailesiyle yaşadığı yabancılaşma ve ilişkilerini yeniden ve baştan kurma çabalarını anlatıyor.

NAR BAĞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Hasan Agayev 

Samimi Farhad 

Ilaha Hasanova 

Gurban Ismailov 

NAR BAĞI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Nar Bağı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.5 olarak belirlenmiştir.


Film dram filmi yabancı film

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler