Mabata Bata filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2017 yılında vizyona giren Mabata Bata filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Mabata Bata filminin konusu ne? Mabata Bata filminin oyuncuları kim? Mabata Bata filminin IMDb puanı kaç?
Mabata Bata, yönetmenliğini üstlenen Sol de Carvalho'nun, senaristliğinde Jose Magro ile birlikte çalıştığı, 2017 yapımlı bir dram filmidir.
MABATA BATA FİLMİNİN KONUSU NE?
Azarias, öküz Mabata Bata'nın öne çıktığı bir öküz sürüsünün bekçisi olan genç bir yetim çobandır. Bir gün öküz, ülkedeki iç savaşın sonucu olan bir mayına basar ve patlar.
MABATA BATA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Emílio Bila
Wilton Boene
Medianeira Massingue
MABATA BATA FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Mabata Bata filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlenmiştir.
Video Haberler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
- 7 milyon TL'ye satılan araç için şoke eden rapor!
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
- 3’üncü yaş gününü hayata tutunduğu hastanede kutladı
- Sokakta, parkta bir an olsun sahibinin peşini bırakmıyor
- Burdur Gölü'nün tükenişi
- Kestanelerin sofralara yolculuğu başladı
- Hurda cihazların içinde altın arıyor
- El koyulan albino piton yeni yuvasında
En Çok Okunan Haberler
-
- Niğde'de 5 yaşındaki çocuğa nitelikli istismar
- 'Musa Hoca' bakın kim çıktı!
- Arkadaşını öldürüp yiyen katil hayatını kaybetti
- Kaygılaroğlu'ndan sert tepki: Ciddi bir şey anlatıyorum
- Erdoğan ile Esad'a dair bomba iddia
- Görenler şaşkına döndü! Mama parasını kendisi kazanıyor
- Düzce'de deprem!
- Prof. Dr. Pekcan koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
- Motorine dev zam!
- Akşener'den 'kulak çekme' polemiği çıkışı