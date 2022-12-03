Mabata Bata filminin konusu ne, oyuncuları kim?

03 Aralık 2022 Cumartesi, 10:09

Mabata Bata, yönetmenliğini üstlenen Sol de Carvalho'nun, senaristliğinde Jose Magro ile birlikte çalıştığı, 2017 yapımlı bir dram filmidir.

MABATA BATA FİLMİNİN KONUSU NE?

Azarias, öküz Mabata Bata'nın öne çıktığı bir öküz sürüsünün bekçisi olan genç bir yetim çobandır. Bir gün öküz, ülkedeki iç savaşın sonucu olan bir mayına basar ve patlar.

MABATA BATA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Emílio Bila

Wilton Boene

Medianeira Massingue

MABATA BATA FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Mabata Bata filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlenmiştir.