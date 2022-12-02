İvan'ın Çocukluğu filminin konusu ne, oyuncuları kim?

02 Aralık 2022 Cuma, 10:31

İvan'ın Çocukluğu (Ivan's Childhood), yönetmenliğini Andrei Tarkovsky'nin, senaristliğinde Vladimir Bogomolov ve Mikhail Papava ile birlikte çalıştığı, 1962 yapımlı bir dram/savaş filmidir.

İVAN'IN ÇOCUKLUĞU FİLMİNİN KONUSU NE?

Andrei Tarkovsky'nin ilk uzun metrajlı filmi İvan'ın Çocukluğu, bir çocuğun savaştan zarar görmüş gençliğinin kırıkları ve gölgeleri arasında şiirsel bir yolculuğu anlatıyor. İkinci Dünya Savaşı'nın travmatik gerçekleri ile aile hayatının sakin anları arasında gidip gelen film, savaşın çocuklar üzerindeki etkisinin sarsıcı, unutulmaz bir tasvirini yapıyor.

İVAN'IN ÇOCUKLUĞU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Nikolai Burlyayev

Valentin Zubkov

Yevgeni Zharikov

Stepan Krylov

Nikolai Grinko

Dmitri Milyutenko

Valentina Malyavina

Irma Raush

Andrei Konchalovsky

Ivan Savkin

Vladimir Marenkov

Vera Miturich

İVAN'IN ÇOCUKLUĞU FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

İvan'ın Çocukluğu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.0 olarak belirlenmiştir.