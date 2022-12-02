İvan'ın Çocukluğu filminin konusu ne, oyuncuları kim?
1962 yılında vizyona giren İvan'ın Çocukluğu filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, İvan'ın Çocukluğu konusu ne? İvan'ın Çocukluğu filminin oyuncuları kim? İvan'ın Çocukluğu filminin IMDb puanı kaç?
İvan'ın Çocukluğu (Ivan's Childhood), yönetmenliğini Andrei Tarkovsky'nin, senaristliğinde Vladimir Bogomolov ve Mikhail Papava ile birlikte çalıştığı, 1962 yapımlı bir dram/savaş filmidir.
İVAN'IN ÇOCUKLUĞU FİLMİNİN KONUSU NE?
Andrei Tarkovsky'nin ilk uzun metrajlı filmi İvan'ın Çocukluğu, bir çocuğun savaştan zarar görmüş gençliğinin kırıkları ve gölgeleri arasında şiirsel bir yolculuğu anlatıyor. İkinci Dünya Savaşı'nın travmatik gerçekleri ile aile hayatının sakin anları arasında gidip gelen film, savaşın çocuklar üzerindeki etkisinin sarsıcı, unutulmaz bir tasvirini yapıyor.
İVAN'IN ÇOCUKLUĞU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Nikolai Burlyayev
Valentin Zubkov
Yevgeni Zharikov
Stepan Krylov
Nikolai Grinko
Dmitri Milyutenko
Valentina Malyavina
Irma Raush
Andrei Konchalovsky
Ivan Savkin
Vladimir Marenkov
Vera Miturich
İVAN'IN ÇOCUKLUĞU FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
İvan'ın Çocukluğu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.0 olarak belirlenmiştir.
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